¿Mónica Castañeda tiene esposo? Así confesó en 'Ventaneando' que está muy 'enamorada'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa conductora Mónica Castañeda es una de las personalidades más reconocidas de todo TV Azteca, debido a que tiene más de 20 años formando parte de TV Azteca. Sin embargo, la especialista en espectáculos ha sido muy hermética en cuanto a su vida personal y su trayectoria amorosa. No obstante, en un reciente programa de Ventaneando, la también reportera sorprendió a todos confesando su amor por este hombre.

Resulta que la estrella del mundo periodístico dejó en shock a la audiencia y hasta al propio Pedro Sola luego de que presentara una nota de Chayanne, de quien ella es una gran fan. Desde hace varios días 'La Casta' había mostrado su emoción porque acudiría a uno de sus conciertos en la CDMX pero ahora que esto se hizo realidad, la euforia de la conductora subió al triple y expresó maravillas del cantante boricua.

El monumento, el más grande que hay", dijo Mónica mientras se echaba viento con una hoja.

Pedrito, en ausencia de Pati Chapoy, tomó el liderazgo del programa y le exigió a Mónica que no exagerara y diera la nota, por lo que ella replicó: "No me pones nerviosa, así como él me puso nerviosa... mi Chayanne". Por su parte, el reconocido presentador y economista señaló que le parecía sumamente raro que su compañera se pusiera así por un simple cantante: "De cara no es tan guapo", dijo Sola, provocando las risas en el foro.

Castañeda luego señaló que el concierto de Chayanne es espectacular porque el puertorriqueño siempre tiene mucha energía y elogió su enorme talento para bailar: "No puedo ni hablar de la emoción que me da, el pantalón bien pegado, ufff", dijo la conductora. Asimismo, el elenco de Ventaneando se ha referido a Chayanne como "el señor de Castañeda", pues ella ha bromeado con la posibilidad de que sea su esposo.

Estoy horrorizado por esas expresiones de jubilo y emoción por un cantante", añadió Pedro Sola.

Mónica Castañeda y su fallida boda

Como se mencionó anteriormente, Castañeda ha sido muy hermética en cuanto a su historial amoroso, sin embargo, años atrás ella misma confesó que estuvo a punto de contraer matrimonio. La presentadora de 46 años declaró ante las cámaras de Ventaneando que ella tomó la decisión de cancelar su boda debido a que sintió que se estaba precipitando a dar este enorme paso en su vida.

Alguna vez estuve punto de llegar al altar porque decidí no casarme, yo decidí que no era mi momento para casarme".

Fuente: Tribuna