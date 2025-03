¿No podrá volver a ver a su nieto? Maribel Guardia reaparece en redes con extraño mensaje

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que su exnuera Imelda Garza Tuñón recuperara la custodia de su hijo José Julián Figueroa, la que en su momento fue pareja de Joan Sebastián había estado algo ausente de redes sociales, sin embargo, de pronto publicó una fotografía con una frase que para varios de sus seguidores podría tener un mensaje oculto, aunque hasta el momento Maribel Guardia no ha dado opinión alguna sobre lo acontecido con la custodia de su nieto.

“Cuando sientas que no encuentras tu rumbo, cierra los ojos y pregúntale a tu alma por la ruta, ella siempre conoce el camino a su hogar”, escribió la también estelar de la obra Aventurera durante el 2010 y el 2011. Asimismo, acompañó el mensaje con una de las canciones que interpreta, 'No me arrepiento de este amor'. Para algunos la letra de la música también da un indicio de lo que quiere da a entender.

Algunos de sus fans aseguran que su publicación tiene un mensaje oculto

Es relevante resaltar que el menor permaneció un buen tiempo con su abuela, esto derivado de una orden expedida por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por lo que se le concedió la custodia temporal que al mismo podía llegar a extenderse hasta 90 días. No obstante, la madrugada del pasado sábado 1 de marzo Tuñón logró obtener de regreso a su pequeño hijo José Julián.

En cuanto al periodista Gustavo Adolfo Infante, a través de su cuenta de X no solamente difundió el rencuentro de madre e hijo, sino que por su parte incluso mencionó que Guardia posee actualmente una orden de restricción que no le permite estar cerca del niño, aunque hasta el momento ninguna fuente oficial ha corroborado el dato por lo que no ha pasado de ser un rumor que deberá probarse.

"“Anoche José Julián regresó con su mamá Imelda Tuñon después de permanecer por varios días con su abuelita Maribel Guardia. Lo más impactante del caso es que un juez ordenó orden de restricción para la estrella costarricense, quien tiene prohibido acercarse al su nieto. ¿Habrá algo más?” comentó el presentador, conductor y periodista enfocado particularmente en notas del ambiente del espectáculo.

Fuente: Tribuna