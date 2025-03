Tiktoker acusa de engaño a 'Johanne Sacrebleu', parodia de 'Emilia Pérez'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Joven creadora de contenido acusa a través de sus redes sociales de engaño a Johanne Sacrebleu, producción independiente que parodia a la película Emilia Pérez, de tal forma que Meztli Madeleine, como se hace llamar en TikTok, aseguró que intentó unirse al elenco de su segunda parte, sin embargo, manifestó que se encontró con una mala organización y que fue ignorada por los encargados.

De acuerdo con Madeleine, el 5 de febrero a las 8:30 de la noche se le notificó que había quedado en el casting de Cosplayers, aunque después de que recibiera la noticia no se le volvió a informar de nada más. La supuesta afecta dijo que se le agregó a un grupo y pasaban los días pero no recibía ningún tipo de indicación e inclusive en tres ocasiones le pidieron sus datos; asimismo, externo que varias veces buscó la manera de contactarlos.

Para Meztli algo que le resultaba emocionante se convirtió en una mala experiencia

Empezaron a meter al grupo y yo estaba muy emocionada por poder ser parte de esto, pero pasaban los días y los días y no se me informaba de absolutamente nada. Mi familia insistió en que volviera a mandar mensaje, pero yo ya me sentía con la dignidad hasta el suelo. Finalmente, llegó el día en el que me mandaron mensaje diciéndome que ya no había más tomas en las cuales yo pudiera salir”, recalcó.

Además, reveló que no solo perdió el dinero de sus pasajes, también su tiempo y energía, solo para que finalmente obtuviera al término una simple disculpa. En cuanto a las reacciones de su video el cual se hizo viral, se dividieron entre quienes la apoyan y consideran que tiene la razón en estar molesta, otros más comentaron que Meztli solo quiere recibir atención haciendo esto y que probablemente hasta sean mentiras.

Es relevante mencionar que, el cortometraje de Johanne Sacreblu fue creado por la activista Camila Aurora y en la actualidad posee en YouTube un aproximado de 2.1 millones de reproducciones. Aurora en múltiples entrevistas ha dicho que su proyecto tiene como objetivo de hacer una critica a la errónea representación que extranjeros tienen acerca de México, haciendo uso de Francia puesto que es el lugar de origen del director Jacques Audiard quien dirigió Emilia Pérez.

Fuente: Tribuna