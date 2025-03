Tras dejar 'VLA', este conductor sería el reemplazo de Daniel Bisogno en 'Ventaneando'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de haber dejado Venga la Alegría, de manera momentánea para ir a los Premios Oscar 2025, el reconocido presentador de TV, Ricardo Casares, al parecer podría hacer permanente su renuncia de la emisión matutina para regresar a Ventaneando, debido a que se dice que este sería su reemplazo para el programa y seguir los pasos del presentador con su propio sillón.

La familia del presentador de TV Azteca ha tenido dos años muy dolorosos y han estado bajo mucha incertidumbre, debido a que Daniel comenzó con sus problemas de salud hepáticos. En mayo del 2023 tuvo que ser sometido a una cirugía de emergencia porque se reventaron una venas esofágicas, sin saber que sería el comienzo un infierno de falta de salud, en el que estuvo entrando y saliendo, hasta que en febrero de este 2025 ya no pudo más y el 20 de febrero perdió la vida.

Como era de esperarse, el Ajusco le hizo una despedida por todo lo alto al actor de Lagunilla Mi Barrio, y no solo en el teatro donde realizaba la puesta en escena mencionada, sino que también en vivo del vespertino para el que laboró 29 años. En ese momento, Pati Chapoy aseguró que no habría nadie que pudiera remplazar a Daniel, pero ahora, se ha comenzado a decir que tanto Cahpoy como los ejecutivos de la televisora, ya tienen a varios contemplados.

Dado a la presencia que tuvieron la semana pasada, se creyó que Atala Sarmiento fue contactada de "manera temporal", y la estarían convenciendo para ser de nuevo presentadora, pero que ella se negó. Según informes de Alex Zuñiga, dado a que Sarmiento no desea regresar a conducir por ahora la emisión vespertina, se habría optado por llamar a Casares, que entre la década del 2010 a los 2020's fue dicho puesto.

Según el comunicador, Ricardo no solamente fue pensado por los altos mandos por su experiencia ya mencionada, sino que él mismo con Rosario Murrieta, con Pati y los altos mandos, Ricardo habló para decir "aquí estoy" para sentarse en el lugar de Daniel, ahora que es un hecho que no regresará. Hasta el momentos, los ejecutivos de contenido y los productores del proyecto, no han tomado una decisión y no han cerrado negociaciones con nadie.

Fuente: Tribuna del Yaqui