Adrián Marcelo, ganó: Madre de Gala Montes sube FOTO; hace fuerte confesión de su entrevista

Ciudad de México.- Después de tantos dimes y diretes, Adrián Marcelo ha ganado una batalla sin lugar a dudas, pues consiguió acertar un golpe duro en contra de Gala Montes, ya que su propia madre, Crista Montes, acaba de confirmar que aceptó brindarle una exclusiva, compartiendo una foto al lado del presentador regiomontano en sus redes sociales. Inesperadamente habló de su experiencia e hizo fuerte confesión de su entrevista.

Después de que la actriz de El Señor de los Cielos llamara "feminicida en potencia" a Adrián, este decidió hacer un movimiento 'mortal' en su contra y le ofreció 350 mil pesos a su madre, quien en un inicio dijo que no sabia si aceptaría la propuesta. En TV Notas aseguraron que le pidió 500 mil pesos y el presentador de Multimedios accedió, además de aceptar las condiciones de no insultar o hablar mal de su hija Gala.

Aunque muchos no creyeron que la madre de la intérprete de La Oportunidad, fuera capaz de hacer esto, la noche del pasado miércoles 19 de marzo, Crista compartió una foto en su cuenta de Instagram al lado de Adrián, asegurando que es un "caballero" y le hizo cambiar de idea: "No cabe duda que me llevo una SORPRESA, el Sr Adrián Marcelo, en toda la extensión de la palabra, aunque me critiquen todos los envidiosos el perdón existe, el Sr es un caballero, él y su equipo me trataron súper bien, maravilloso anfitrión. Sabe reconocer sus errores y mil cosas más"

Poco después, brindó una entrevista para el programa Chisme TV, en la que señaló que no busca dañar a Gala, pero quería hablar desde su punto de vista. Sobre la aparente demanda que la actriz de Vivir de Amor le pondría, Crista expresó: "Pues no sé, hay que averiguar si lo dijo ella, no nos adelantemos", agregando que lo que verán en la entrevista es algo diferente a lo que esperan: "Se van a llevar una sorpresa, la verdad muy contenta y relajada, me ha atendido muy bien el equipo de Adrián Marcelo".

Finalmente, mencionó que ella no aceptó los 350 mil pesos que inicialmente le ofreció el exhabitante de La Casa de los Famosos México, sino que se llegó a una negociación que con la que ambos quedaron felices, concluyendo que ella se llevó una grata sorpresa y un buen sabor de boca con el trato y con la actitud del presentador: "No, se negoció. No se acepta a la primera se llega a una negociación todos sabemos que esta negociación no fue algo que se buscó se fue dando, le agradezco a Adrián es muy buena persona ya lo verán".

