Al borde del llanto, Susana Zabaleta pide que dejen de recordarle a su hijo que es adoptado

Ciudad de México.- La talentosa actriz y cantante, Susana Zabaleta, por fin rompió el silencio y respondió de forma contundente a la polémica que surgió en días pasados cuando su hijo Matías Gruener se quejó de la prensa que lo sigue catalogando como "el hijo adoptado" de la famosa soprano. En entrevista exclusiva con Pati Chapoy, la reconocida intérprete mandó un contundente mensaje para que dejen de usar este adjetivo para referirse a su heredero.

Todo comenzó hace dos días, cuando el joven empleó las redes sociales para afrontar los comentarios sobre su origen: "Yo nací así. No elegí mi inicio, pero sí el camino que sigo. Y como yo, hay millones de personas con historias similares, personas que han tenido que encontrar su identidad en medio de preguntas sin respuesta. Esto no es un secreto, no es algo de lo que deba avergonzarme, pero tampoco es un tema de debate para el mundo", dijo el exconcursante de Survivor México.

En ese sentido, ahora 'La Zabaleta' externó su descontento contra la gente y medios que lo catalogan como el hijo adoptivo, afirmando que Matías es una parte muy importante en su existencia, pese a no haber nacido de su vientre: "Matías es mi sustancia… Es mi vida, mi corazón, mi amor, es todo", dijo conmovida ante las cámaras del programa Ventaneando.

Sobre la incomodidad de Matías, Susana aclaró: "Lo que más le duele en la vida es que lleva un año entero haciendo música, tratando de hacer música, cantando en miles de lugares, haciendo todo lo que puede para la música, que eso es lo que tiene que hacer eh, le va a costar muchos años, porque así cuesta, pero lo primero que le preguntan: 'el hijo adoptivo de Susana Zabaleta', ¿qué necesidad hay?, ¿no?".

Hijo de Susana Zabaleta explotó contra quienes lo siguen presentando como el adoptado

Fiel a su costumbre, la artista continuó defendiendo su postura: "Es como… 'el circunciso de mi amigo', a mí qué chingad... me importa si tienes circuncisión o no, ¡ay!, perdón manito… Que dices: '¿qué necesidad hay?'". Al respecto de cómo abordó esta situación con el joven, Zabaleta relató: "Todo empezó porque hoy lo toco y le digo: ‘¿qué tienes mi amor?’, y wow. Así fue, bien difícil, porque yo sé qué es lo que pasa siempre con él".

Además, la protagonista del musical Spamalot explicó la forma en que pudo hacerle ver a su hijo que debe salir adelante a pesar de que cualquier situación complicada que se atraviese en su vida: "Le dije: 'si yo me hubiera parado por las cosas que han dicho de mí, no tendría esta casa, esa columna, esa madera que trajimos, esta cosa que compré, quién sabe en qué lugar que fui a cantar'… Le dije: 'cada cosa que está en esta casa tiene una historia, como tú tienes una historia conmigo. No podemos olvidar esa historia, estamos orgullosos de quienes somos, nosotros somos familia, que no lo entiendan afuera, pues perdón, es asunto de ellos'", remató.

