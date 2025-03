Caso Daniela Berriel: Tras escándalo por denuncia de abuso, Gonzalo Vega vuelve a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso actor Gonzalo Peña volvió a apoderarse de la atención de la prensa, luego de varios años alejado del mundo del espectáculo por el escándalo que protagonizó al ser señalado como cómplice del abuso que sufrió la también actriz, Daniela Berriel. Tras ser 'desterrado' del medio artístico a raíz de esta deelicada acusación, ahora ha salido a la luz que el galán español tendría una nueva oferta de trabajo en Televisa.

Sí, presuntamente durante esta semana el originario de Canarias, España, fue captado de visita en las instalaciones de la empresa de San Ángel porque lo habrían llamado a realizar casting. Fue el reportero de espectáculos, Chema Cortés, quien informó mediante su cuenta de Instagram Noveleandomex que Gonzalo tiene una posibilidad de volver a los melodramas gracias al productor José Alberto 'El Güero' Castro.

Peña habría acudido a realizar pruebas para incorporarse al elenco de Los hilos del destino, donde participará Yadhira Carrillo y cuyos protagonistas son Emmanuel Palomares y Bárbara López. El español estaría disputándose su papel con los actores Carlos Athié, Eugenio Siller, Óscar Medellín y Federico Espejo. Las reacciones en cuanto al regreso de Gonzalo a los melodramas están muy divididas, pero muchos coinciden en que se merece una nueva oportunidad.

Gonzalo Vega volvió a Televisa para hacer casting

Como se recordará, Peña había estado prácticamente desaparecido desde que en 2021 la actriz Daniela Berriel lo señaló como cómplice del abuso que sufrió en Acapulco, a manos de Eduardo Ojeda. Cuando la exactriz de TV Azteca hizo la acusación, Peña se encontraba grabando el melodrama ¿Qué le pasa a mi familia? y el productor Juan Osorio decidió separarlo del elenco, siendo reemplazado por Fernando Noriega.

A raíz de ello, Gonzalo regresó a España y el caso se mantuvo estancado durante varios meses. Posteriormente, Daniela le otorgó el perdón al actor para que pudiera ser testigo del caso y esto llevó a Eduardo a la cárcel; aunque quedó en libertad porque se determinó que la víctima no tenía muestra genética de él. Mientras Peña fue declarado inocente, Berriel decidió no continuar con la denuncia debido a que no notó avances y porque recibió amenazas, al igual que su familia.

Fuente: Tribuna