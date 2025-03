Exponen traición de Dania Méndez y se desata fuerte pelea con Manelyk en 'LCDLF All Stars'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más la polémica se hace presente en La Casa de los Famosos All Stars, debido a que los productores de la emisión decidieron exponer la traición que la controversial artista, Dania Méndez, cometió en contra de su cuarto cuando se prometieron paz, causando que se desatara fuerte pelea entre la influencer y su amiga, la reconocida actriz y cantante, Manelyk González, quien le señaló que no se valía lo que hacía.

La noche del pasado miércoles 19 de marzo, fue la noche de cine en el reality de Telemundo, y como se había estado sospechando a lo largo de la semana, todo parece indicar que quieren perjudicar al cuarto 'Tierra' y hasta romper su alianza con Niurka Marcos y Rey Grupero, ya que se han convertido en los favoritos del público, sacando de la casa a los que se encuentran aliados con el cuarto 'Fuagua'.

En el video que expone la traición de la ex de Peso Pluma, se puede ver como se encuentra arremetiendo en contra de la reina de belleza, Alejandra Tijerina, pues pese a que se prometieron paz y quedaron en que por estar en el mismo cuarto no pelearían, ignoró el tratado y se fue a hablar con Lupillo Rivera, al cual le dijo que se quería desgreñar a Alejandra y que la quería fuera de la casa y le pidió su ayuda para conseguirlo.

Aunque el ataque fue directo contra Alejandra, la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy decidió arremeter en contra de Méndez, debido a que estaba tratando de hacer alianza a sus espaldas con su principal enemigo, por lo que le dijo que no le parecía que les hiciera ese tipo de cosas y ahora que veía que su cuarto era por ahora el favorito se quisiera hacer la que no pasó y sumarse a ellos, pues señala que la lealtad se demuestra en las buenas y las malas.

Por su parte, la exparticipante de Acapulco Shore le señaló a Manelyk que no se ponía en su lugar, que no trataba de comprenderla y no tenía porque pelear sus batallas, así como ella no se lo pide y deja que tenga una amistad tan cercana con Tijerina, la cual se metió y dijo que todos tomaron un punto neutro, dando paso a que Alfredo Adame saliera a recalcar que todos están en el mismo lado y buscan lo mismo, por lo que no deberían de agarrar cosas de fuera y aprovechar su fuerza.

Fuente: Tribuna del Yaqui