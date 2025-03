No tenía para comer: Tras vivir en camioneta, actor de Televisa estremece con dura noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso actor de Televisa, quien tiene casi tres décadas de carrera y que hasta ha formado parte del programa Hoy, dejó sin palabras a todos sus seguidores luego de confesar la fuerte crisis económica que vivió y que años más tarde lo llevó a vivir dentro de un vehículo. Se trata de Yurem Rojas, quien empezó a trabajar en la televisora de San Ángel desde 1999 cuando actuó en la novela infantil Serafín.

Tras conquistar al público desde los 8 años, el mexicano pudo ser parte de una larga lista de melodramas del Canal de Las Estrellas como Carita de Ángel, María Belén, De pocas, pocas pulgas, Rebelde, Lola, érase una vez, Al diablo con los guapos, Atrévete a soñar, Una familia con suerte, Vencer el miedo y La mexicana y el güero fue el último. También ha participado en realitys como Inseparables, amor al límite y Las Estrellas Bailan en Hoy.

Yurem perdió todo el dinero que ganó cuando era niño

Aunque cuenta con una carrera llena de éxitos, Yurem ha atravesado crisis económicas muy duras. Hace un tiempo el también cantante confesó que en años recientes había tenido que vivir en su camioneta en el estacionamiento de Televisa porque no tenía para pagar la renta. Y ahora, el famoso sorprendió otra vez a sus seguidores al revelar que durante su infancia fue cuando supo lo que era no tener para comer.

El exintegrante de Buscando a Timbiriche: La Nueva Banda contó en el podcast Auténticos de Pedro Prieto que cuando era pequeño sus padres se gastaron el dinero que había ganado por su trabajo en la TV debido a que no tenían dinero ni para comprar comida: "Lo que pasó con mi dinero es que nosotros tuvimos una época muy fea donde mi papá se quedó sin trabajo y mi mamá se quedó sin trabajo", empezó el relato.

Yurem compartió que su papá tenía un gimnasio, el cual les fue clausurado y esto los hizo caer en una severa crisis: "Hubo un momento donde comíamos cualquier cosa". El artista explicó que sus padres le habían prometido nunca gastar el dinero que él estaba ganando, pero tuvieron que hacerlo para sacarlo adelante: "Un día mi papá llorando me dijo: 'es que ya no teníamos de comer y tuve que agarrar de tu dinero, y yo me prometí que no lo haría, pero no tenemos dinero'".

Finalmente, el también integrante de Me caigo de risa envió un certero mensaje a quienes critican a sus padres y los culpan de perder sus ahorros: "Ahora la gente dice qué pasó con el dinero, de seguro sus papás se lo robaron y no se lo robaron yo se los di", declaró Yurem.

Fuente: Tribuna