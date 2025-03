Tragedia en Televisa: Actriz sufre triste muerte por cáncer y en 'SES' lloran su pérdida

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz de Televisa y querida cantante, Mariana Seoane, a casi dos meses de haber dado la tan trágica noticia de que estaba envuelta en un doloroso duelo, pues estaba sufriendo la muerte de su madre, a causa del cáncer de mama que padecía, ahora, se ha presentado en Sale el Sol para hacer una dura confesión de su tiempo sin la mujer que le dio la vida, y todos lloran su pérdida a su lado.

La intérprete de Mermelada, lleno a todo el mundo del espectáculo de un doloroso luto, al anunciar la muerte de su amada madre, tras años luchando contra el cáncer, con una imagen de ella y su hermana sosteniendo su mano, junto un amoroso mensaje en el que se muestra devastada: "¡Te honro, te agradezco y te amo más allá de la eternidad! Marita de mi amor tu legado se queda conmigo! ¡Gracias gracias gracias! Te bendigo y sé que el cielo está de fiesta porque llegaste en paz. Solo Dios sabe lo que siente mi alma".

Ahora, a casi dos meses del tan lamentable deceso, la actriz de En Tierras De Esperanza, brindó una emotiva entrevista para el matutino de Imagen TV, en donde primero que nada le agradeció todo su amor y confesó que para ella ha sido un renacer, porque con su madre se le fueron 48 años de vida: "Gracias mamá, gracias, fue la mejor, y ella sabe que se fueron 48 años de mi vida con ella, entonces esto es como un renacer también. Está dentro de mi".

Sin poder evitar las lágrimas que salían por su rostro, mientras que Paulina Mercado trataba de consolarla, Mariana confesó que la mayor enseñanza que le dejó fue el luchar por la vida, no rendirse pese a las adversidades, destacando que su madre resistió hasta que en verdad no pudo más: "Siempre fue una mujer fuerte, yo creo que la manera de luchar por la vida, si mi mami hubiera soltado la toalla, hubiera muerte antes, pero quería vivir, ella quería verme con una pareja estable, un buen hombre, pero ella me lo va a mandar".

Pero, pese a que está devastada por no tener a su lado a su progenitora físicamente, afirma que ahora de manera espiritual estará siempre a su lado y le quiere dar una gran tranquilidad viviendo su vida como ella hubiera querido, destacando que entiende que parte de la vida es saber que morirá: "Ahora está conmigo y puede ir conmigo a todas partes como antes, y no tengo más que agradecimiento, es parte de la vida, naces y tienes que morir. Esto es parte de la vida, se van nuestros viejos antes, y aprendes a vivir con ello".

Finalmente, señaló que aunque trata de llevar su duelo de la mejor manera, todavía tiene momentos en los que se derrumba, pero que poco a poco ha llegado a la aceptación para dejarla ir en paz: "Así como me ven, me agarra en cualquier parte y lloro, trato de no pasarme ninguna etapa del duelo, y estoy en aceptar, suelto, sé que donde está, está muy bien, ya no tiene dolor, y ahora a hacerme cargo de mi".

Fuente: Tribuna del Yaqui