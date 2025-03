¿Alberto Guerra le fue infiel a Zuria Vega? Marimar reacciona al escándalo y manda mensaje

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En los últimos días se ha hecho más fuerte el rumor de que Zuria Vega y Alberto Guerra estarían enfrentando una fuerte crisis matrimonial y que hasta incluso se dijera que habían tomado la decisión de separarse. Tras viralizarse esta noticia, quien decidió responder a las especulaciones fue Marimar Vega, aprovechando las cámaras de la prensa para enviar un fuerte mensaje.

Como se sabe, diversas fuentes han asegurado que la crisis se suscitó por una presunta infidelidad de parte del actor cubano, esto luego de la colaboración que tuvo con la cantante Madonna. La periodista de espectáculos Inés Moreno aseguró que él le fue infiel a la famosa, señalando que Zuria descubrió mensajes en el teléfono de su esposo que despertaron sus sospechas

Inés aseguró que este no fue el único factor, pero sí puntualizó que la relación profesional que Guerra tenía con la 'Reina del Pop' podría haber sido uno de los desencadenantes de la ruptura. Es por ello que en un reciente evento público, los medios de comunicación abordaron a Marimar para preguntarle sobre su hermana y ella dijo: "Ya sé que me vas a preguntar, y no te voy a contestar nada", expresó la protagonista de Dra. Lucía: Un don extraordinario.

Marimar Vega y Alberto Guerra estarían enfrentando una crisis

No obstante, la hija del fallecido Gonzalo Vega sí decidió desmentir los rumores de que Zuria y Alberto estarían separados, pero no quiso entrar en detalles: "O sea, te voy a contestar, es mentira, pero no quiero hablar de cosas que no tienen que ver conmigo, sé que es tu trabajo y lo tienes que hacer, pero ni ella habla de mí, ni yo de ella, y siempre somos muy respetuosos con nuestro trabajo", declaró Marimar.

Ante el comentario del reportero del programa Ventaneando con respecto a que esta era la forma en que podía acabar con las especulaciones sobre la vida sentimental de su hermana, Marimar señaló: "Lo sé, pero, pues, por eso, los actores tenemos la libertad de tener nuestras redes y expresar lo que queremos. Entonces, cuando ellos quieran expresar lo que ellos quieran, ellos lo expresarán, pero es mentira, si eso es lo que quieren saber".

Marimar desmiente crisis matrimonial de Zuria Vega

Fuente: Tribuna