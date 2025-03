¿Es gay? Conductora de Televisa exhibe a Marco Antonio Regil y filtra controversial secreto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El nombre del reconocido conductor Marco Antonio Regil de nueva cuenta apareció en los titulares de la prensa debido a que salió a la luz un secreto sobre su vida privada, el cual fue revelado en plena transmisión de famoso programa de Televisa. Quien cometió la indiscreción de exhibir al ahora influencer mexicano fue Daniela Magún, a través de las cámaras y micrófonos del programa Netas Divinas.

Sí, durante la reciente emisión en el Canal Unicable, la cantante e integrante de Kabah decidió contar una anécdota que vivió en el pasado con el conductor de programas como Atínale al precio, 100 mexicanos dijeron, Mi sueño es bailar y Minuto para ganar. No obstante, la revelación que hizo Daniela no tiene nada qué ver con las dudas sobre las preferencias sexuales de Marco, polémica que lo ha perseguido por años.

En realidad, la conductora pelirroja expuso a Regil porque en una ocasión le confesó que le habían contagiado una enfermedad infecciosa en la mejilla. "Antes de que empezaran las redes sociales me encontré a Marco Antonio y no estoy contando nada que no deba, porque se veía, traía aquí (en el cachete) como un enorme abceso, pobrecito, como supurando, como pus", dijo Magún sorprendiendo a todos.

Asimismo, la conductora recordó las palabras del exconductor de Las Estrellas: "Me dijo 'me contagiaron saludándome, algo, ahorita hay mucho brote', no voy a decir herpes porque no era, ni hubiera dicho el nombre". Natalia Téllez por su parte señaló que le parecía muy extraño el contagio del conductor: "Ay ¿saludando? a mí también me han contagiado saludándome", declaró provocando las risas.

Consuelo Duval luego le preguntó a su compañera si le había dado "asquito" el contagio de Marco y ella respondió: "Yo creo que sí, porque él mismo me explicó qué es lo que le había sucedido, que sin querer se lo habían contagiado". Por su parte, Galilea Montijo agregó: "¿Pues por dónde la saludó Marco Antonio?".

Marco Antonio Regil y las dudas sobre sus preferencias

Hace algunos años, Marco Antonio estuvo en todos los titulares de la prensa debido a que se reveló que sería gay. Cuando fue cuestionado acerca de sus preferencias, el conductor expuso que su cerebro "ya maduró" pues ahora no solo se fija en el físico: "Cuando veo a alguien que trabaja en sí, que medita, que es responsable, que lee, que sana, me parece la cosa más sexy del mundo", le contó a Pati Chapoy.

Además, Regil confesó que se autodenomina como sapiosexual: "Mi cerebro que ya empecé a madurar pues ya no solamente es la piernita, una mujer que trabaja en sí misma es diferente, existe este término que no muchos conocen que se llama sapiosexual". Posteriormente compartió un poco de qué significa este tema: "Sapio es de mente, o sea a mí me excita una conversación sabia, consiente me gustan las mujeres consientes, los amigos consientes, compartir con gente consiente".

Marco Antonio Regil se declaró sapiosexual

Fuente: Tribuna y YouTube Unicable