"Este amor no lo voy a esconder": Ángela Aguilar reaviva rumores tras presentar nuevo tema

Texas, Estados Unidos.- Las redes sociales se incendian tras supuesta respuesta de Ángela Aguilar a Julieta Emilia Cazzuchelli, mejor conocida simplemente como Cazzu, quien estrenó este 19 de marzo 'Con otra', una canción que según los internautas es una indirecta para la la primogénita de Pepe Aguilar. Sin embargo, todo parece indicar que la intérprete de 'Qué agonía' tiene una respuesta contundente para la madre de la hija de su esposo Christian Nodal.

Algunos de los fragmentos del aparente nuevo tema musical son:

“Está bien si me creen, pero si no también. Muy mi vida y la de cada quien. Porque este amor no lo voy a esconder .”

.” “Voy a quererte siempre. Aunque cuando te aburres de mi amor, me sueltes. Sé que me quieres, pero no lo suficiente”.

“Y ahí fue donde te dejé y no me dejaste. Tendré que olvidarte. Lo que había ya se terminó. Yo pagué mi parte”.

“¿Quién soy, cómo me llamo y dónde vivo?”

Ángela Aguilar publicó diversas historias sobre su nuevo tema musical

Además, la nieta de Don Antonio Aguilar, desató una serie de reacciones en redes sociales, puesto que los fragmentos de su nueva canción estaban acompañados con historias en su Instagram mostrando un cielo muy estrellado y de fondo la tonada melancólica que se piensa acompañará la letra. Por lo que como consecuencia los usuarios comenzaron a especular que podría ser una indirecta para la progenitora de Inti o hasta podría hacer alusión a una crisis matrimonial con Nodal.

Asimismo, otro que está muy trabajador es el intérprete de 'Botella Tras Botella' que planea estrenar este jueves 20 a las 18:00 horas en la Ciudad de México en todas las plataformas digitales su nueva canción llamada 'El amigo'. De igual forma, hasta el momento de la elaboración de esta nota ninguno de los involucrados ha manifestado su opinión sobre el tremendo éxito que ha estado siendo Cazzu quien suma más de 7 millones de reproducciones en YouTube.

De acuerdo al sonorense la letra de 'El amigo' es sobre el dolor de perder a alguien por los errores del pasado y que a pesar de intentar recuperar ese amor al final no es posible: "De cora, me alegra que ya tu vida no esté negra, que él le puso color y estás mucho mejor, se te nota y me cuentan. No es secreto que tú merecías más de lo que te di. Él fue el que ganó, yo fui el que perdí, y me frustra, hablar de eso no me gusta", así dice.

Fuente: Tribuna