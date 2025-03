Exhiben que 'La Beba' Montes fue dama de compañía; hermana de Gala Montes sale a aclararlo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La influencer mexicana, 'La Beba' Montes, conocida por ser hermana de la actriz Gala Montes, se encuentra inmiscuida en tremenda polémica luego de que en redes sociales se exhibiera que trabajó como dama de compañía en un bar, e incluso se dijo que hasta cobraba por hacer "privados". Ante esta situación, la artista en asenso no se quedó callada y en un video salió a aclarar la situación bastante molesta.

El escándalo salió a relucir en medio del conflicto que Gala tiene con su madre, la señora Crista Montes, quien accedió a brindarle una entrevista al influencer Adrián Marcelo, enemigo público de la artista, a cambio de una cuantiosa remuneración económica. La cuenta ‘Queen’ colocó en X, antes Twitter, una serie de fotografías y videos que exhibieron el pasado de Beba como dama de compañía en un restaurante bar de la Ciudad de México, provocando gran revuelo entre los internautas.

Me acaban de pasar un chismecito por DM, resulta que la Gilber era damita de compañía en un Restaurante/Bar del Edomex, un lugar de esos que de día es restaurante y en la noche se convierten en table; me cuenta mi seguidor que la Gilber cobraba 5 mil pesos por 'servicio'. Ahora entiendo por qué le urgía tanto que la Gala se peleara con su mamá para ella convertirse en manager", se lee en el post.

Por su parte, la hermana de la exhabitante de La Casa de los Famosos México, afrontó la controversia a través de una transmisión en vivo, y sin tapujos confirmó que sí ofreció sus servicios como dama de compañía, destacando que no tuvo más opciones para sobrevivir: "Sí, trabajé ahí. Tenía que mantener a mi hija y lo hice de la manera en que pude. No le debo explicaciones a nadie", aseveró Beba, bastante molesta por los comentarios al respecto.

Finalmente, la ahora participante del reality show Tentados por la fortuna de TV Azteca, se refirió a su madre, Crista Montes, recalcando que a ella no le da vergüenza su pasado porque las personas que la critican nunca le dieron de comer ni a ella ni a su hija: "Al rato lo va a sacar la pin... ardida, sí fui pu… como dices, fui una put... de esas porque no ganaba el dinero que ganaba mi hermana y yo tenía que mantener a mi hija y a mí nadie me ayudaba, entonces fue lo que encontré en ese momento y me vale pit.. A mí nadie me dio de tragar, ni ustedes, ni ella, ni nadie".

Esta información salió a relucir justo después de que la progenitora de la intérprete de Takara y La Oportunidad, le diera una entrevista al presentador de Multimedios, en la que se rumora que va a exponer de manera terrible a sus dos hijas, pero especialmente a Gala que ha mantenido una reñida enemistad con Adrián desde la tercera semana del reality show de Televisa, La Casa de los Famosos México.

Fuente: Tribuna del Yaqui