Gala Montes reaccionaría a entrevista de su madre con Adrián Marcelo; le enviaría mensaje

Ciudad de México.- Después de que se hicieran virales las fotos de Crista Montes, la madre de Gala Montes, al lado del polémico presentador, Adrián Marcelo, la joven actriz de Televisa habría empleado sus redes sociales para externar su tan inesperada reacción a la traición de su progenitora con su mayor enemigo. Al parecer le enviaría contundente mensaje, en el que expresa su dolor por esta lamentable situación.

Crista, el presentador de Multimedios y Gala, el pasado jueves 20 de marzo fueron tendencia en redes sociales, debido a que la madre de la actriz de El Señor de los Cielos, compartió una foto en la que afirma que quedó feliz de conocer a Adrián y era un "auténtico caballero", afirmando que todo lo que se cree de él es solo la historia que quisieron contar: "Una gran experiencia. El señor Adrián Marcelo en toda la extensión de la palabra. No cabe duda que la historia la cuentan las cámaras".

Como era de esperarse, la confirmación de la entrevista, por la que se dice que cobró 500 mil pesos, generó cientos de reacciones como la de Joanna Vega Biestro, que señaló que el "hambre es canija". Su comentario enfureció a la madre de 'La Beba' Montes, que dijo que ella le hacía daño siempre con sus comentarios y afirmó acabaría como Daniel Bisogno, a lo que la conductora recalcó que la que hizo mal fue ella y la que daña es ella al "sentarse con la persona que lleva meses lastimando a su hija, que llevan una relación de odio de meses, que la gente que sigue a esa persona lleva meses lastimando, agrediendo, insultando a sus dos hijas y a su nieta".

Por su parte, la actriz de Vivir de Amor y rival de Adrián desde que estaban dentro de La Casa de los Famosos México, sin dar nombres, sin insultar, ni hacer un gran escándalo, compartió una serie de fotos desde Amsterdam en su cuenta de Instagram, junto al mensaje: "Es cierto que me duele qué me dejes, pero como otras veces, ya se me pasará". Aunque no mencionada a nadie, sus fans afirman que fue un claro mensaje a Crista.

Pero eso no fue todo, pues además de este emotivo mensaje, que está cargado de muchas interpretaciones, y también de mucho dolor por perder a alguien de manera definitiva, también está el detalle que le puso como canción de fondo el tema Ni Parientes Somos, de Los Tigres del Norte, que sería otro mensaje claro y contundente en el que rompe su relación con su madre. Cabe mencionar que poco después editó el post y borró la canción, pero no antes de que millones de sus fans lo vieran y le enviarán mensajes en apoyo.

¡Tus curitas nunca te vamos a dejar! Que ni parientes somos, pero te llevamos en el alma, en la mente y corazón".

Estamos contigo hermosa, te mando un fuerte abrazo. Dios te dé fortaleza".

Tú vales muchísimo más que 300 mil miserables pesos, te quiero mucho Galita".

Gala respondería a Crista por entrevista con Adrián. Instagram @galamontes

Fuente: Tribuna del Yaqui