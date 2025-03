¿Hay química?: Shawn Mendes comenta fotos de Bad Bunny sobre campaña de Calvin Klein

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Los fanáticos del cantante puertorriqueño Bad Bunny, no fueron los únicos que quedaron impresionados con su campaña para Calvin Klein, puesto que el famoso cantante Shawn Mendes aparentemente también quedó atrapado por las fotografías que el productor compartió en sus redes sociales. Asimismo, a los usuarios de ambos artistas les pareció divertido el comentario que realizó el canadiense.

El Exnovio de Camila Cabello reaccionó con un simple “guapo” en español, lo que incendió las redes sociales ya que hasta el momento tiene más de 23 mil reacciones y más de 700 comentarios. Hasta el momento de la realización de esta nota el intérprete de 'Dákiti' no ha respondido a Mendes. Además, se desconoce por completo de qué sitio se conocen ambos artistas y tampoco se sabe si son amigos cercanos.

“Gracias a la música y el amor que ustedes me dan a través de ella, he tenido el privilegio de viajar y presentarme en partes del mundo. Es algo que aprecio, hay lugares que me llevo en el corazón y quisiera volver, full voy a volver, como México, Argentina, Chile, Costa Rica y Colombia. Les prometo que antes de que se acabe el año les voy a decir el día y la hora exacta en la que voy a visitarlos", anunció a principios de año el apodado el ‘Conejo Malo’.

Hasta el momento Bad Bunny no le ha respondido a Shawn Mendes

Este suceso cobra aún más interés considerando el contexto personal de Mendes. En los últimos meses, ha hablado con sinceridad sobre su proceso de autodescubrimiento respecto a su identidad. Durante un concierto en octubre de 2024, expresó que su sexualidad es “compleja y en constante evolución”, palabras que fueron recibidas con apoyo por sus seguidores, quienes aplauden su franqueza.

La sesión fotográfica de Bad Bunny, capturada por Mario Sorrenti, ha sido elogiada por su estética minimalista y por desafiar estereotipos en la moda masculina. Con millones de interacciones en redes sociales, el artista reafirma su estatus como un ícono de estilo y cultura. La conexión entre estos dos gigantes de la música no solo ha generado expectación, sino que también ha abierto un diálogo sobre diversidad, expresión personal y autenticidad en la industria del entretenimiento.

