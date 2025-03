Luto en 'Ventaneando': Muere conductor de TV Azteca y lloran su repentina partida en vivo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la reciente transmisión del programa Ventaneando los conductores estremecieron a todos los televidentes luego de hacer una dura confesión en vivo acerca de la muerte de uno de sus colaboradores. Sí, es que este jueves 20 de marzo se cumplió el primer mes del fallecimiento de Daniel Bisogno, por lo que todo el elenco del vespertino realizó un homenaje a la memoria del querido 'Muñeco'.

Cuando estaba la transmisión en vivo de Ventaneando, Pedro Sola resaltó la conmemoración de esta fecha que representa un momento agridulce para todos: "Ayer cumplimos un mes con la ausencia de nuestro querido Daniel Bisogno y hasta donde esté le mandamos un gran saludo y aunque no lo crean, se siente su presencia", dijo el economista, mientras que Rosario Murrieta, Ricardo Manjarrez y Mónica Castañeda lo apoyaban.

Seguro está aquí cerquita, si no es que aquí mero", declaró Ricky.

Por su parte, Rosario resaltó que les ha resultado muy difícil aceptar su muerte: "Escuchas los audios y todavía no concibes que no está". En tanto que 'La Casta' compartió con el público que el actor y comediante Germán Ortega tiene el mismo sentimiento que ellos: "Me lo encontré y me dice 'me sigue costando mucho el llegar a los camerinos en el teatro', así que es poco a poco", opinó Mónica. Mientras que Pedro añadió:

Ha sido muy duro, muy triste".

El elenco de 'Ventaneando' recordó a Daniel Bisogno

Ya fuera del aire, los conductores siguieron hablando del tema para sus seguidores de las redes sociales. En ese sentido, Manjarrez aseguró que Daniel se ha manifestado en el foro: "Se hace presente dicen por ahí, se mueven cosas, se siente su energía", dijo mientras que Murrieta agregó: "Se pierden cosas, varias cosillas". Asimismo, el elenco resaltó que los televidentes también se encuentran consternados por esta pérdida.

Rosario compartió que durante los recientes viajes que ha hecho con Pati Chapoy decenas de personas se les han acercado para darles el pésame por la muerte de Bisogno: "La gente no para de darle condolencias a Pati, lo recuerdan con muchísimo cariño, no ha faltado que nos den un abrazo, una condolencia, un saludo", expresó la jefa de información.

