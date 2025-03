"Me estoy divorciando": Alexis Ayala 'confirma' separación de Cinthia Aparicio tras 'crisis'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El polémico actor de melodramas, Alexis Ayala, acaba de dejar en completo shock a Televisa, debido a que en una entrevista en exclusiva para el programa Hoy, no dudaron en cuestionarle sobre su tan rumorada crisis matrimonial, a lo que respondió "me estoy divorciando". El galán de casi 60 años de edad, sin tapujos se alejó de la cámara 'confirmando' su supuesta separación de la actriz, Cinthia Aparicio.

Desde hace varios meses se ha corrido el rumor que los actores de Las Mujeres Son De Venus Y Los Hombres Ni Mad..., estarían atravesando por una fuerte crisis que los orillaría a divorciarse a tan solo un año de haber llegado al altar y cuatro años de relación amorosa. Por su parte, Cinthia lo desmintió asegurando que estaba más enamorada que nunca y aprendía mucho de él: "Tengo la madurez de mi señor, me ha enseñado mucho y también la vida me va enseñando a quién si quieres al lado, en familia, amigos y amor".

Por su parte, el actor de Lo Qué La Vida Me Robó, poco después mencionó que en estos momentos de su vida están felices, y claro que hay problemas, pero se detienen a hablarlo y solucionarlo, afirmando que al final del día todo puede pasar, pero él lucha por su matrimonio: "Lo único seguro que hay es que la pareja que tienes no es segura y eso se me hace una frase inteligente, a la pareja la tienes que trabajar todos los días y no depende nada más de una persona, depende de muchas cosas en la vida".

Pero ahora, sorpresivamente cuando las cámaras del matutino producido por Andrea Rodríguez Doria se le acercó, para cuestionarle sobre la ausencia de Cinthia al evento, este dijo que era porque se estaban separando: "Ay ya, me estoy divorciando, ya me estoy divorciando, ya, ya, ya, por eso no vino, vámonos ya, para acabar pronto, ya". Cabe mencionar que Ayala rompió en risas después, confirmando que solo era una broma.

Pese a que no podía evitar la risa, y ya exponiendo que no se estaba separando, se adelantó a los cuestionamientos sobre los hijos, que tanto se ha especulado de la misma manera, y afirmó que la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy sí congelaría sus óvulos, pues aunque se divorcien iba a tener que dar a luz a sus bebés: "Y sí, vamos a congelar (óvulos), porque aunque no esté conmigo va a tener mis hijos".

A partir del minuto siete con 22 segundos.

Fuente: Tribuna del Yaqui