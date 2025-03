Piden oraciones: Actor de Televisa revela triste noticia de Memo del Bosque tras cáncer

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido actor de Televisa y presentador, Adrián Uribe, recientemente brindó una entrevista para Venga la Alegría, en la que confesó que mantiene contacto directo con Vica Andrade para hablar de Memo del Bosque, que además de su exjefe, también fue gran amigo. En la conversación, el también comediante dio una triste noticia de su salud mental, tras su recaída en el cáncer y pidieron oraciones para su salud.

A un par de semanas de que se confirmara que el productor de 100 Mexicanos Dijieron, está hospitalizado en Texas, pues le regresó el cáncer, Adrián, quien fue presentador del mencionado proyecto, acaba de hablar de su estado actual, afirmando lo último que supo es que fue sometido a nuevos estudios: "He estado en contacto con Vica, con su mujer, le escribo para saber cómo está, le pregunto cómo sigue, ella me dice más o menos que ahí va, lo último que hablamos es que le estaban haciendo unos estudios en Estados Unidos".

El actor de Nosotros Los Guapos, otro proyecto producido por Memo, tristemente confesó que la esposa de su gran amigo, le mencionó que por toda la crisis de salud no se encuentra bien de ánimos y ha estado decaído, pero que afortunadamente sigue luchando para salir adelante y no perder ese sentido del humor: "Me dijo que estaba medio bajoneadon, pero ahorita me dijo que pues, lo último que yo me enteré es que por el momento ahí va".

Saliendo del tema de la salud, Uribe declaró que poco antes de que fuera hospitalizado del Bosque, se lograron reunir para hablar y tomarse un café, así retomar la relación de amigos que habían perdido tras la salida de Memo de la empresa San Ángel hace un par de años: "La última vez lo vi el año pasado, fuimos a desayunar, de hecho lo invité para desayunar y decirle que estábamos medio alejados, que nos diéramos un abrazo, para volver a contactar".

Finalmente, Adal Ramones también habló de Memo, señalando que todos los que lo conocen y se rieron con al menos uno de sus programas, se unan en oración para que alga adelante, destacando que no puede hablar a detalle de la situación porque no le compete a él, sino a la familia: "Ya no sé, ahorita no, no, no creo ser el indicado para hablar del tema ahorita, y yo creo que es algo muy delicado para que alguien que no es de la familia, y que no tengo la información, hable".

Fuente: Tribuna del Yaqui