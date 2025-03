Quedó sorda: Actriz de Televisa estremece en 'VLA' con dura noticia: "La he pasado mal"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz de Televisa y cantante, Regina Murguía, por desgracia ha estado pasando por momentos muy complicados en los últimos años, tal es el caso de haber quedado sorda en el 2023, tras una terrible enfermedad que le cambió la vida, especialmente en el tema musical, que es el pilar de su carrera. En reciente entrevista, estremeció a Venga la Alegría al sincerarse y dar una dura noticia sobre haberla "pasado mal".

Regina es una mujer reconocido principalmente por haber formado parte de la banda femenil adolescente, Jeans, que actualmente ha regresado con gran éxito a los escenarios bajo el nombre de JNS. Tristemente, mientras que ella disfruta de su carrera y estar sobre el escenario con sus colegas, en el año del 2023 quedó completamente sorda de su oído izquierdo por una terrible enfermedad, que le impide recuperarlo.

Pero ahora, la joven que formó parte de Esta Historia Me Suena, acaba de dar una exclusiva para el matutino de TV Azteca, en el que afirmó que se ha encontrado a una persona que le está dando ese impulso para dejar el medio atrás y someterse a una cirugía en el que le pondrán un aparato para recuperar la audición: "Adaptada no, justo hace unos días me topé con una persona que ya ves que no son casualidades y me estaban platicando de un tema que yo investigué hace unos años y me dio miedo y se llama bonebridge".

Es un aparato que colocan en el hueso y es como una bocina para poder tener otra vez sonido 360. Para cantar tengo que decir que apenas ahora me siento cómoda, ya aprendí a manejar los monitores de oído porque el cerebro se confunde mucho y durante mucho tiempo estaba yo cantando en otro tono, entonces, me costó. Pero el cuerpo humano es mágico, es maravilloso, se adapta", agregó.

Como era de esperarse, tras aclarar que aún no acepta la cirugía, pero sigue pensando en aceptarla, le fue cuestionado sobre su complicado romance con el cantante de Magneto, Tono Beltranena, con quien terminó hace un par de años por no querer ser padre a su lado, reveló que es algo complicado, y siguen con sus estira y afloja: "Es compleja y llevamos casi 6 años juntos, trabajando juntos. Él vive en Guatemala, nos fuimos para allá, ha sido una relación muy hermosa, de muchísimo crecimiento, de mucho aprendizaje, pero es complicado".

Sobre si busca una nueva pareja que quiera ser padre, Regina declaró que no tiene chance, de buscarla o el tiempo para ir haciendo crecer ese amor, por lo que por el momento estaba bien en esta situación con el intérprete de Vuela Vuela y también soltera: "Estoy contenta conmigo y creo que eso es lo más importante. Lo que decía del Borderline, he estado en años muy complejos de mi vida donde la he pasado mal emocionalmente. Ahorita estoy comenzando a sentirme más estable, más en control".

Fuente: Tribuna del Yaqui