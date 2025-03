"Quiero ser feliz": Hijo de Lety Calderón súplica paren burlas por tener síndrome de Down

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz, Lety Calderón, junto a su hijo, Luciano Collado Calderón, este viernes 21 de marzo se presentaron en Sale el Sol para hablar sobre el reto que ha sido tener un hijo y crecer con el síndrome de Down, conmocionando al público con sus confesiones. Un momento estremecedor fue cuando el joven suplicó para que paren las burlas para las personas con su condición asegurando que solo quiere "ser feliz" y que lo respeten.

Este viernes 21 de marzo se es el Día Mundial del Síndrome de Down, y al haber nacido con esta condición, Luciano aceptó junto a su madre, la gran actriz Leticia Calderón, presentarse en pleno programa en vivo del matutino de Imagen TV para hablar de esto. Lety, abrió su corazón como nunca, confesando que al enterarse de la condición de su pequeño, sí lloró y sintió miedo, se culpó y pensó lo peor, destacando que todo fue desde la ignorancia de desconocer del tema.

Ahora, la actriz de Imperio de Mentiras señaló que una vez informada y el haber crecido con su hijo, solo puede decir que está orgullosa de su hijo y se siente afortunada de tenerlo, pidiendo a la gente que vivan su duelo con la noticia, pero lo vean como una bendición y dejen atrás la ignorancia: "Me siento orgullosa de que Luciano me haya elegido como su mamá y me permita aprender de él cada día. Sentir su amor, su valor y su fortaleza ha sido lo más bonito que me ha pasado en la vida".

Sobre los retos que ha implicado, Calderón señala que fue complicado al inicio por esa incertidumbre, pero con el tiempo solo lo ha tratado como un ser humano y lo ha criado para ser una persona de bien, estando consciente de sus deficiencias, pero que sus habilidades las puede aprovechar al máximo: "Lo he tratado como lo que es: un gran ser humano y un gran hijo. Obviamente también lo regaño y le exijo. A veces se me olvida que tiene Síndrome de Down, pero desde el primer día decidí que aprovecharíamos al máximo sus capacidades".

Ante esto, la actriz declaró que ella solo pide a las personas que amen a sus hijos y que dejen los prejuicios y la ignorancia, por lo cual Luciano la interrumpió para señalar que también quiere respeto, a lo que Paulina Mercado le cuestionó a que se refería, y este le confesó que en redes la gente es muy cruel y hace burlas y comentarios que lo lastiman, asegurando que él es muy feliz y quiere seguir siendo feliz, pese a su condición, que asegura en su casa lo llaman el síndrome del amor.

Finalmente, el hijo de Lety con Juan Collado, conmovió a millones al agradecerle a su madre el que lo ame de la manera en que lo hace y que le de todo su apoyo siempre, que le enseñara a ser independiente y que la amaba tal como era, porque es su ejemplo a seguir: "Gracias por ser una gran mamá, por estar siempre para mí en los momentos más complicados. Gracias a ti soy una buena persona. Te quiero mucho tal y como eres, eres un gran ejemplo".

Fuente: Tribuna del Yaqui