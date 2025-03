Shakira se disculpa por retraso en su concierto de Ciudad de México: “Son mi prioridad”

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un incidente durante el show de la cantante colombiana Shakira causó algunas molestias y además la conmoción de su público, al parecer el primer concierto que ofreció en la Ciudad de México como parte de su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' comenzó con una hora y media de retraso, sin embargo, la intérprete de 'Waka Waka' salió a aclarar la situación y ofrecer una disculpa a todos sus fanáticos.

"Anteayer se me comunicó con el inexactitud la hora del show y se me dijo a mí y a mi equipo que empezábamos a las 9:30 p.m así que aprovechamos para ensayar y agregar las nuevas canciones sorpresa para ustedes. Solo hasta ayer me enteré de que la hora anunciada en los tiquetes era a las 8:30 p.m, cuando lo supe ¡casi me da algo! se pueden imaginar mi reacción", explicó la expareja Gerard Piqué, exfutbolista y empresario español.

A su vez. agregó la mujer de 48 años que de ahora en adelante estará mucho más al pendiente y que personalmente se encargará de cerciorarse. En cuanto a sus seguidores la gran mayoría se encuentran satisfechos con la presentación y agradecieron que la famosa se tomara el tiempo de disculparse, aunque otros más siguen molestos y aseguran que es necesario prestar más atención y desean que no vuelva a ocurrir.

Shakira se disculpa por retraso en su concierto de Ciudad de México

Para los siguientes shows me cercioraré personalmente de la hora anunciada y esperaré hasta que hayan entrado todos los asistentes. Es muy importante para mí que quienes usan transporte público puedan regresar bien a sus casas. Ustedes son y siempre serán mi prioridad, nos vemos prontito, lista para llenarme de su energía”, mencionó la estrella internacional a través de sus historias de Instagram.

Por su parte, la también compositora seguirá presentándose en México, donde este viernes ofrecerá su segundo de siete conciertos que tiene programados en el Foro Sol, mejor conocido en la actualidad como Estadio GNP, luego de ocho años de ausencia en el país azteca. Las fechas de los próximos espectáculos sucederán el viernes 21 de marzo, domingo 23 de marzo, martes 25 de marzo, jueves 27 de marzo, viernes 28 de marzo y el domingo 30 de marzo.

Fuente: Tribuna/Agencia de México