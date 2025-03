¿Va a la cárcel? Ana Bárbara rompe en llanto en 'Venga la Alegría' y da una dura noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La cantante mexicana Ana Bárbara continúa haciendo frente a la polémica familiar que vive desde hace algún tiempo, pero que se hizo más álgida cuando su padre, don Antero Ugalde, la señaló por presuntamente haberlo mandado a golpear. A pesar de que 'La Reina Grupera' negó tajantemente esta situación anteriormente, ahora no pudo evitar romper en llanto cuando Luz Elena González le mencionó que era una mujer que siempre estaba al pendiente de sus padres y no los abandonó.

Visiblemente conmovida para las cámaras de Venga la Alegría, la famosa cantante de regional mexicano no pudo evitar llorar y aunque trató de retener las lágrimas, por lo que solo pudo disculparse y señalar que ella siempre va a amar a sus padres y sus hijos sobre todas las cosas: "¡Ay!, perdón, perdón, me emociona porque, efectivamente, mi bandera es el amor a mis padres… y a mis hijos. Y lo que me tiene aquí es eso, la fuerza que tengo".

De la misma manera, la intérprete de temas como Lo Busqué, hizo alusión a las críticas que han surgido sobre su pareja, Ángel Muñoz, quien, de acuerdo con algunos familiares de la cantante, ha sido violento con los retoños de la famosa: "Y tengo un compañero desde hace casi 11 años, diez años y medio, que es mi contraparte, yo puedo estar aquí tranquila porque sé que un bebé, que son chiquitos todavía, de 13 años, es un niño que ni cambio de voz tiene, y me ha apoyado".

Lo tengo que decir, si me lo preguntas lo digo, con todas las de la ley, Ángel es un ángel en mi vida, y gracias a eso tengo la fuerza y la entereza de tener un buen compañero para salir adelante en esto que amo, porque me apoya totalmente", manifestó.

Por último, la artista de 54 años agradeció el respaldo que ha tenido por parte de sus fanáticos en estos momentos tan delicados, que la han mantenido en el centro del escándalo desde hace un par de años, además de alejarla de sus hijos adoptivos, Paula y José Emilio Fernández Levy: "La música es mi otra familia, mis fans, mis seguidores, son los pedazos de mi alma, como les digo en las canciones, y poder hacer esto, liberar, es hermoso, y para eso sí, tengo que tener una gran fuerza, y es la fuerza del amor".

Fue en días pasados cuando su padre la acusó de ser una persona "fría y calculadora", de ser malagradecida y, lo más impactante, de haberlo mandado a golpear a través de su hermano Francisco Ugalde. No obstante, Ana Bárbara rechazó esté situación, manifestando que siempre respetará a su progenitor pese a todo lo que puede decir, asegurando que ella sufre mucho por todo lo que se dice en su contra.

Fuente: Tribuna del Yaqui