"Ya supérame": Christian Nodal responde contundente a tema de Cazzu contra Ángela Aguilar

Ciudad de México.- Después de tantos ataques en su contra, Christian Nodal finalmente ha dado la cara ante las controversias que lo rodean en los últimos días, y a través de sus redes sociales, con un "ya supérame", dio una muy contundente respuesta al tan alabado nuevo tema de su expareja, la rapera Cazzu, titulado Con Otra. Aunque la argentina no lo ha confirmado, internautas afirman que fue lanzando en contra de Ángela Aguilar, actual esposa del sonorense.

El pasado jueves 20 de marzo, la reconocida creadora de Nena Trampa fue tendencia en redes sociales gracias al nuevo sencillo que lanzó la noche del 19 de marzo, en el que con frases como: "Robado se va lo que robado viene. Tu mamá y papá debieron enseñártelo" y "No te deseo el mal, pero él te va a engañar con otra. Será con otra y recordarás de cómo tú te reías el día que estuve en tu lugar", creen que la habría escrito para arremeter en contra de su ex y la hija de Pepe Aguilar por su traición.

Por su parte, la rapera argentina ha mantenido el silencio y solo se ha dedicado a promocionar el sencillo y agradecer a fans su apoyo, mientras que su mejor amiga, 'La Joaqui', respondió contundentemente que ese tema no es en contra de Ángela, que de hecho los temas los escribiendo estando en pareja con el intérprete de Ya No Somos Ni Seremos, porque el concepto de su nuevo álbum es sobre los corazones rotos.

Como era de esperarse, no todos han creído estas respuestas, pues incluso cuando Cazzu negó que Dolce fuera dirigida para el sonorense, los fans dicen que es muy sospechoso que la letra encaje con la historia que se ha viralizado por todo el mundo. Al no creer estas teorías, varios internautas volvieron a arremeter contra Nodal, y cuando este compartió que estrenó su nuevo tema, El Amigo, y pidió que se fueran a escucharlo, uno de sus seguidores en Instagram le puso que no lo harían: "No señor Nodal, ahorita estamos con ‘Te va a engañar'".

Aunque desde hace varios meses el esposo de la intérprete de Gotitas Saladas, había permanecido en silencio, en esta ocasión no dudo en dar una contundente respuesta, en la que señala que él está en el mood del tema Ya Supérame, canción de Grupo Firme en el que le piden al ex que ya lo deje en paz, no le impide reproducir su nueva canción: "Yo ando con la de ‘Ya supérame’ y eso no me impide disfrutar de 'El amigo' jajaja". Hasta el momento Cazzu sigue manteniendo el silencio.

