¿Divorcio en Televisa? Alex de la Madrid tendría romance con actriz de novelas casada

Ciudad de México.-

Oka desde hace un par de años se encuentra casada con el comediante venezolano, Nacho Redondo, al cual conoció de una manera poco usual, en una cita a ciegas. Giner cuando habla de su relación, que es en muy pocas ocasiones ya que le gusta mantener su vida en privado, ha declarado que hicieron "clic desde el primer momento" y su "química fue instantánea", convirtiéndose en pareja casi de manera inmediata.

Pero, dado el éxito que tuvo en el melodrama, Marea de Pasiones, por la química con su coestrella, Alex, se dijo que le habría sido infiel a su esposo con él. Es por ese motivo que de la Madrid acaba de brindar una entrevista en la que primeramente señaló que la admira y respeta, asegurando que la química fue por el talento que tiene: "Es una niña increíblemente disciplinada, a mi me encanta la gente que le encanta su trabajo y lo respeta, creo que ella es como el ejemplo perfecto, y creo que por eso es que hicimos una química perfecta".

El actor mencionó que son grandes amigos y bromeó recientemente con el éxito en Las Hijas de la Señora García, asegurándole que como ya se le había subido la fama no lo busca, pero que iba a esperar a que se le bajara para volver a hablarle, destacando que se verán la siguiente semana: "Ayer le mandé un mensaje que decía 'Ahora que se te subió lo de tu Señora García, ahora que se te baje, nos volvemos a juntar', se ríe, la quiero mucho, la adoro, pro sí estaba muy ocupada, y la próxima semana que es mi cumpleaños vamos a salir".

Con respecto a su presunto romance, el exparticipante de ¿Quién es la Máscara?, declaró qie a él siempre lo quieren involucrar con todo mujer de manera sentimental, pero que él sigue soltero y no tienen romances con absolutamente nada, incluso soltó la carcajada ante la prensa exponiendo su supuesto amorío: "Es que a mi me quieren casar, divorciar, con la casada, con la divorciada, y yo digo 'pues que onda, si yo estoy soltero'".

Me voy de viaje con unos amigos, me toca el vuelo el mero día de mi trabajo, nunca me había pasado así, pero nada que una copita no solucione", cerró la entrevista con sus planes para su cumpleaños el 23 de marzo.