¿Embarazo? Tras ser sorprendida por sus gemelos, Biby Gaytán revela si la familia crece

Ciudad de México.- Después de casi una década de ser sorprendida con la llegada de sus gemelos, al lado del reconocido actor y cantante, Eduardo Capetillo, recientemente la también actriz y presentadora mexicana, Biby Gaytán, recientemente brindó una entrevista a Televisa y otros medios para revelar si la familia crecerá una vez más, ¿acaso hay embarazo en la familia de los Capetillo-Gaytán?

Los exparticipantes de Timbiriche, se han consolidado como una de las parejas más estables del medio del espectáculo, pues con más de 30 años de casados, ahora se encuentran disfrutando de una de las etapas más bonitas como padres, que son los planes de boda de su hija Alejandra Capetillo Gaytán. La joven se comprometió a mediados del año pasado y la familia desde ese momento han compartido paso a paso del especial día.

Después de que la tercera descendiente de Eduardo y Biby anunció su compromiso matrimonial con su novio Nader Shoueiry, los Capetillo Gaytán iniciaron los preparativos para el enlace nupcial que se llevará a cabo el 24 de mayo de 2025, por lo que surgió la duda con respecto a si los famosos ya estaban listo para convertirse en abuelos. A su paso por la alfombra roja de la obra El Rey León, la feliz pareja escuchó la pregunta de los reporteros sobre su posible debut como abuelos, a lo que únicamente Biby respondió con gran emoción: "Yo feliz, yo de eso pido mi limosna".

Previo a esta declaración, el actor de Marimar confesó que ya se siente más tranquilo y feliz por el próximo paso que dará su hija en el terreno sentimental: "Me ganó la lágrima, pero ya cada vez estamos más controlados, para poder estar enfocados realmente a los preparativos de la boda". Por su parte, Alejandra expresó lo conmovida que se sintió cuando supo de la primera reacción que su padre tuvo ante la prensa cuando fue interrogado por su compromiso matrimonial: "Me partió el alma, tiene corazón de pollo, y me encantó que enseñara ese lado, que casi nunca enseña ese lado".

Por último, Alejandra se dijo encantada por el gran paso que dará, y tras desvelar algunos detalles del gran día, también dejó entrever que prefiere no pensar mucho en lo que sucederá en ese momento: "No sabía todo lo que se tenía que planear, es una noche. Dos vestidos el día de la boda, y en la preboda uno. Una mezcla de gastronomía, porque mi futuro marido es libanés, entonces va a ser comida libanesa y comida mexicana".

Ya nada más queda un mes y cachito, la verdad no estoy nerviosa, estoy ilusionada, y no me gusta tanto pensar en ese día porque quiero sorprenderme por ese momento", agregó.

Fuente: Tribuna del Yaqui