Golpe a Galilea Montijo: Confirman despido de integrante de 'LCDLF México' por este motivo

Ciudad de México.- A causa de un muy importante motivo, a través de redes sociales se confirmó que tras dos años laborando juntos, se despidió a integrante del grupo de los conductores de La Casa de los Famosos México. Esto sin duda resultó ser un muy duro golpe mediático para la famosa presentadora y también actriz, Galilea Montijo, ¿acaso fue a ella a la que oficialmente le han quitado el puesto en Televisa?

Fue el reconocido presentador digital, Pablo Chagra, el que confirmó que un conductor quedó fuera de la tercera emisión del reality producido por Rosa María Noguerón. Pero, esto no fue un despido de Galilea o de otro conductor, sino que de él mismo, asegurando que le duele no estar, pero es necesario: "Se los tengo que confirmar: este 2025 ya no estaré al frente de las redes sociales, tampoco me van a encerrar, eso sí que no. Es una noticia que les tengo que dar yo, me duele un poquito, aprendí mucho, estoy muy agradecido con la productora Rosa María Noguerón"

Chagra reconoció que esto no fue en malos términos, y si no va a regresar a la emisión al lado de la presentadora de Netas Divinas, es a causa de que tiene otros proyectos, y no es que vaya a ser habitante, destacando que se sabría en los próximos días que proyectos tiene: "En esta ocasión hay otros proyectos que ocuparán mi tiempo. Uno ya se enterarán en los próximos días y de los otros hasta que me den permiso. Lamentablemente, no estaré en ‘La casa de los famosos México’, me duele, pero lo bueno es que ahora podré compartir mi punto de vista".

Aunque el despido no fue para la presentadora del programa Hoy, Galilea a través de la cuenta de Instagram de Pablo, demostró que se encuentra devastada al comentarle un "noooo" y varias caritas llorando, y también un "¿qué?", sorprendida, pues se esperaba que este fuera parte de la tercera temporada, ya que su sección fue muy importante, especialmente la segunda temporada que tuvo buenos números.

Solo escuché un chismecito de que serán varias personas, lo cual está bien porque para una sola persona está bien cabrón

Ustedes saben que pude cumplir uno de mis sueños que fue trabajar con Galilea, la reina icónica Montijo. La casa no me debe nada, al contrario, estoy muy agradecido me dio tanto. Les va a ir espectacular cuando estrene la temporada. También sé que habrá gente que con esta noticia estará feliz porque igual me gané mis haters, pero bueno, vienen oportunidades diferentes", concluyó.

Fuente: Tribuna del Yaqui