Luto en Televisa: Cáncer sorprendió a Alejandra Ávalos y hace dura confesión en 'SES'

Ciudad de México.- Desgraciadamente, la reconocida actriz de melodramas y cantante mexicana, Alejandra Ávalos, recientemente se ha presentado en vivo del programa Sale el Sol para hablar sobre su tan querida amiga, la difunta cantante, Dulce, la cual en diciembre del 2024 llenó de luto a Televisa y al mundo entero, después de que el cáncer la sorprendiera. Meses atrás pensó quedar libre cuando le fue extirpado todo un riñón con un tumor cancerígeno.

Mientras unos festejaban Navidad, el 25 de diciembre del 2024, la reconocida intérprete de Tu Muñeca perdió la vida tan solo un par de semanas después de haber sido hospitalizada y sometida a cirugía pulmonar, donde se le detectó que tenía cáncer. Por desgracia, casi de inmediato comenzaron los ataques en contra de a única hija de la cantante, como audios publicados a la prensa por Jorge Flores, en el que se expone una intensa pelea.

Ahora, a cuatro meses del tan lamentable deceso, la reconocida cantante que fue gran amiga de Dulce, durante su participación en el matutino de Imagen TV, señaló que se le hizo de mal gusto el que comenzaran a filtrar audios y exponer sus diferencias con la también actriz, destacando que es normal ese tipo de peleas entre madre e hija: "Se me hizo muy fuera de lugar, muy desafortunado todo lo que sucedió, todo lo que se filtró, esos audios, el crucificar a una chavita que sí tuvo sus discusiones con su mamá, pero que mamá no tiene problemas con sus hijas adolescentes".

Tras esto, la actriz de melodramas como Siempre Te Amaré, afirmó que ella nunca en su vida le haría algo como eso a una persona que no se encuentra en este mundo para defenderse, y menos cuando es ataca a alguien que sea tan importante para su vida: "Yo no lo haría, el filtrar conversaciones, pantallas, simplemente notas de voz a la luz de alguien que ya no está aquí para defenderse, y aparte, no creo que a Dulce le gustaría que le hicieran eso a su propia hija".

Ha sido un tema duro, yo digo que ya no está Dulce, pero yo sí estoy para defender a Romina. No se vale (manchar la memoria de Dulce)", agregó.

Finalmente, la actriz de El Padre Gallo, destacó que ella cree que siempre buscan hablar así de los muertos, debido a que quieres restarle importancia a su gran grande y exitosa, señalando que solo se debería hablar sobre su homenaje póstumo, en el que se reunirán talentosas cantantes: "Yo creo que el que suceda esto alrededor de la muerte una gran artista, una gran ídolo, una gran cantante, no tiene que ver con nada con el mermar con su legado y su historia artística. Es como de a río revuelto ganancia de pescador".

Fuente: Tribuna del Yaqui