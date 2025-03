¿Luto en Televisa? Filtran dolorosa noticia de Yolanda Andrade y fans quedan en shock

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Las alarmas en Televisa se encendieron debido a que salió a la luz una lamentable noticia sobre la conductora Yolanda Andrade, quien ya tiene varias semanas ausente en medios de comunicación debido a sus problemas de salud. Tras filtrarse erróneamente la noticia de su muerte (que resultó ser falsa), ahora un amigo de la sinaloense compartió una dura noticia que dejó en shock a todos sus fans.

El productor teatral, Enrique Gou, recientemente se encontró a la prensa en la presentación de un nuevo espectáculo y aquí platicó acerca de su más reciente plática con Andrade. Sin inmutarse, el hermano de Alex Gou aseguró que la estrella del programa Montse&Joe había sido diagnosticada con esclerosis múltiple, una enfermedad neurológica que puede llegar a ser muy grave.

Con Yolanda hablé hace dos semanas, que fue cuando se iba a ir a Clínica Mayo, me dijo que le habían detectado creo que esclerosis múltiple, y que iba a eso", mencionó Enrique.

En ese sentido, el productor le envió sus mejores deseos a la presentadora nacida en Culiacán: "Le deseo lo mejor a mi Joe... la oí muy mal". Luego los reporteros le avisaron a Gou que Yolanda no había compartido esta información y él dijo: "Tengo un audio muy privado, no lo voy a mostrar... no me dio muchos detalles, no puede hablar mucho". Además, compartió cuáles fueron las palabras que 'Joe' le dijo en su breve plática:

Con ganas, me dijo: 'amigo, yo voy a salir adelante y voy a tratarme'", relató.

Cabe resaltar que la conductora Roxana Castellanos reaccionó a las declaraciones de Gou a través de una publicación en Instagram, mostrando su molestia por ventilar un tema tan privado: "Muy mal andar hablando sin saber", escribió la también actriz y comediante. Se espera que dentro de pronto, Yolanda o alguna persona cercana a ella compartan detalles sobre su salud.

Última información sobre la salud de Yolanda

Durante la semana, los conductores del programa Dulce y picosito informaron que el viaje de Yolanda a una clínica de Estados Unidos no había dado frutos, pues el tratamiento no le había funcionado: "Lo que supe extraoficialmente es que el tratamiento para la aneurisma cerebral que ella padece no está funcionando como esperaban, no ha tenido el panorama que esperaban", expuso el comunicador Carlos Uriel.

Asimismo, el reportero citó las palabras que les dio Andrade a los reporteros que la captaron llegando al aeropuerto: "Es muy largo, estoy cansada... estoy cansada, de verdad, estoy cansada, tengo un problema en el ojo", habría mencionado la famosa.

Fuente: Tribuna