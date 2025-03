Muerte sorprende a conductor de 'Ventaneando' y estremece en TV Azteca su última voluntad

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El público de TV Azteca se encuentra en shock debido a tras la repentina muerte de un famoso conductor, sacaron a la luz el fuerte problema que están enfrentando sus familiares debido a la drástica decisión que tomó antes de morir. Estamos hablando de Daniel Bisogno, quien pese a que estuvo luchando con una severa crisis de salud en los últimos 2 años, decidió no dejar testamento y ahora esto resultó un problema.

Aunque 'El Muñeco' se había comprometido con Pati Chapoy para elaborar esta importante documento, no alcanzó a recuperarse de su última hospitalización y no pudo realizarlo. En una entrevista retomada por TVNotas, su hermano Alex B declaró porqué Dani se negó a hacer su testamento: "Daniel nunca quería tocar el tema de qué pasaría si ya no estuviera, porque él decía que lo estábamos zopiloteando".

Presuntamente, Bisogno tenía intenciones de elaborar el testamento mientras estaba internado, pero temió que la noticia se dispersara: "Le dije: ‘Hay que hacer el testamento. Yo tampoco lo tengo y hay que aprovechar y hacerlo juntos’. Me dijo: ‘Hay que traer un notario al hospital’ y después me dijo: 'No, porque hay muchos medios que andan aquí'". Además, Alex añadió:

La verdad nos seguían. Nos perseguían (los medios). Dijo: 'Va a ser la nota que yo ya mandé a pedir hacer el testamento, mejor cuando yo salga', pero ya no salió".

Bisogno quería que su hija fuera la única heredera

Pleito por la herencia de Bisogno

Luego de que Alex declarara que se iniciará un juicio de intestado por la herencia de Bisogno, la periodista Ana María Alvarado expuso cómo será este proceso: "Una cosa es lo que dijo Daniel... si no lo dejó por escrito, todos pueden querer (su herencia), primero harán un recuento de qué dejó, casas, cuentas de banco, joyas", explicó en una transmisión en vivo de su canal de YouTube.

En ese sentido, 'Anita' compartió que ya surgieron las primeras diferencias entre la familia del fallecido: "No es todo para la niña, no están del chongo pero tampoco es que haya una relación tan tersa". Y expuso que el pleito habría iniciado porque Cristina Riva Palacios, exesposa de Daniel, habría evitado que la familia del conductor recibiera algo: "Ella dijo 'bueno, todo para Michaela', casi quería tomar posesión de todo lo de Daniel Bisogno".

Según Alvarado, los hermanos de Bisogno querrían que su padre quedara protegido con algo, pero Riva Palacios se estaría negando. Finalmente, la periodista ventiló que Cristina no sería la persona que todos pensaban y es que presuntamente no apoyó al 100 por ciento a Daniel mientras estuvo internado: "Por ahí me dijeron 'no tanto, más es lo que dice que lo que ha hecho, los que en realidad que estuvieron al pie del cañón fueron los hermanos'".

