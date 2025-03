Tiene un tumor craneal: Conductora de 'Hoy' va al hospital y le dan terrible diagnóstico

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida conductora del programa Hoy y bailarina profesional, Jenny García, hace un par de horas que dio un en en vivo en sus redes sociales, donde confesó que tuvo que ir al hospital de emergencia para revisar un bulto en su cabeza. Tristemente, la estrella de Televisa se dijo aterrada por el terrible diagnóstico que el médico le dio tras varis estudios: Tiene un tumor craneal.

García, tras haber abandonado Venga la Alegría hace casi 10 años, logró establecerse en el matutino de anteriormente mencionado desde el año 2021, pues año con año se convierte en la maestra favorita de baile en Las Estrellas Bailan en Hoy, y al parecer este 2025 no será la excepción. Sin embargo, en medio de toda la felicidad por sus éxitos, Jenny se encuentra en un momento de mucha incertidumbre en cuestiones de salud.

El motivo, es que hace un tiempo notó que en su frente le salió una bolita de la nada y que con nada se va, por lo cual, tras varias semanas posponiéndolo por miedo, finalmente la exparticipante de Guerreros 2020 acudió al hospital para hacerse estudios. La noche del viernes 21 de marzo, a través de su cuenta de Instagram confesó que el diagnostico fue un tumor: "El doctor me dice: 'Lo que te voy a decir no quiero que te asuste', y ya cuando te dicen eso, te asustas. Me dijo: 'Es fuerte, pero no pasa nada, tienes un tumor'".

Como era de esperarse, la expresentadora de TV Azteca, declaró que quedó profundamente aterrada cuando le dijeron del tumor, pues su madre actualmente padece cáncer y hace poco su tía murió de dicha enfermedad. Pero, por fortuna para la bailarina. las cosas serán diferente en su caso, ya que se trata de un osteoma, un tipo de tumor benigno compuesto de tejido óseo maduro y de crecimiento lento.

Finalmente, Jenny declaró que está aterrada, pues debe de someterse a una cirugía, un que el osteoma sea un tumor benigno, pues con el tiempo puede llegar a formar células cancerígenas: "Salí en un mar de lágrimas, en shock... La palabra 'tumor', 'cirugía', 'te lo tenemos que sacar' es una angustia horrible. Aparte es en la cabeza y no sabes si saldrá bien o mal". Por recomendación de su pareja, Jenny pedirá una segunda opinión.

