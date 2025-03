Tras 'muerte' de Yolanda Andrade, Montserrat Oliver preocupa por su actual estado de salud

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A un par de semanas que se reportara la muerte de la querida actriz y presentadora, Yolanda Andrade, hace poco en Televisa una vez más se encendieron las alarmas de preocupación, a causa de del actual estado de salud de la conductora y ex de Andrade, Montserrat Oliver, después de que en sus redes sociales compartieron un video desde la cama, mientras le pasan medicamente intravenoso.

Desafortunadamente en el portal de noticias del medio Quien, causó una gran conmoción el pasado 10 de marzo, cuando publicaron que Andrade, a sus 53 años de edad y casi dos años luchando contra su aneurisma cerebral, había perdido la vida. Por fortuna, dicha información fue una equivocación, ya que el medio tiene preparada la nota para anunciar el deceso de la actriz de Rosa Salvaje cuando pase de verdad, pero alguien la publicó por error.

Al negarse rotundamente la partida de Andrade, el público pudo respirar tranquilo, sin embargo, la expresentadora de Reto 4 Elementos, hace unas cuantas horas causó conmoción a través de su cuenta de Instagram, al compartir un video, en el que se le ve desde la cama, con una jeringa en su brazo, mientras que el medicamento le es administrado por esta vía. Como era de esperarse, comenzó a especularse lo peor.

Esto se agravó más cuando la presentadora de Montse y Joe declaró que no se había estado sintiendo bien en los últimos días y presentaba fatiga que no le permitía realizar sus actividades de manera regular: "Últimamente, he estado como con muy poca energía. En la mañana hice abdominales y un poco de pesas, pero apenas pude", mientras que exhibía que hacer pesas y ese poco de ejercicio lo llevo a eso.

Pero, pese a que muchos pudieron pensar que estaba por enfermarse o tener una condición delicada, que la pondría en riesgo, la realidad es que no es el caso, sino que simplemente, por sentirse de esa manera, fue al médico para que le pusieran vitaminas para sentirse más activa. De la misma manera, una amiga de Montserrat. compartió un momento al lado de Montserrat que confirma se encuentra bien.

