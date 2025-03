Amiga de Cazzu dice que 'Con Otra' no es una indirecta: "Es mejor hablar desde el saber"

Comparta este artículo

Buenos Aires, Argentina.- Después de que se estrenara el nuevo tema musical, el cual lleva como título 'Con otra', de la cantante argentina Julieta Emilia Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu, los rumores sobre la persona a la que podría ir dirigida han ido creciendo conforme a los días, puesto que para los internautas el tema no tiene otro destinatario más que la hija del famoso cantante, compositor, productor y empresario mexicoestadounidense., Pepe Aguilar, es decir, Ángela Aguilar.

Sin embargo, en la plataforma de TikTok la artista argentina Joaquinha Lerena de la Riva, llamada por sus fanáticos simplemente como ‘La Joaqui’, compartió un video donde se le puede ver muy feliz bailando con la madre de Inti. Por su parte el clip recibió un excelente recibimiento, aunque también hubo ciertos usuarios que quisieron indagar más sobre los orígenes de la letra que escribió la expareja de Christian Nodal.

La Joaqui publicó un video donde aparece con su amiga Cazzu

"Mejor aconséjale cosas buenas y que ya no esté tan despechada y lo supere. Que ya no es para ella", mencionó una persona. Por lo que la mujer de 30 años le respondió tajantemente que le daría una lección de vida, porque en realidad la intérprete de ‘La Cueva’ no escribió el tema pensando en su vida amorosa y que de hecho estaba preparando su salida desde antes de que se separara del originario de Sonora.

"Hola Lorena, te voy a dar una lección de vida. A veces es mejor desde el saber y desde la deducción. Esta canción Cazzu la compuso para su disco que lleva más de un año trabajando. De hecho, la compuso estando en pareja, porque era el concepto de su disco. Lamento que ahora parezca algo propio, pero no es el caso. Entiendo que como seres humanos siempre queremos encontrar destrucción en las despedidas, pero no es el caso de mi Julieta, ella solo es una gran compositora", señaló Lerena de la Riva.

Asimismo, hasta el momento de la elaboración de esta nota la 'Jefa del Trap' no ha salido a dar declaraciones con respecto a lo dicho por su conocida. De igual forma, Ángela Aguilar y su esposo el intérprete de ‘Botella Tras Botella’ han estado en silencio. Por el contrario, los que siguen buscando pistas y señales son sus seguidores porque piensan que es mucha coincidencia que justamente se haya estrenado esa canción después de todo lo que pasó entre los tres.

Fuente: Tribuna