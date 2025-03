¿Cazzu fue Ángela Aguilar? Acusan a la rapera de salir con hombre casado y en espera de bebé

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de todo el éxito que ha tenido su nueva canción y el que Christian Nodal cada vez más sea tachado de infiel y patán, una mujer misteriosa de argentina, acaba de brindar una entrevista, en la que asegura que Cazzu fue Ángela Aguilar hace 11 años, acusándola de salir con un hombre casado; su esposo. Por si eso no fuera poco, reveló que en ese momento estaban en la espera de un bebé.

Desde el lanzamiento de su nueva canción, la cumbia Con Otra, la reconocida rapera se ha convertido en tendencia en redes sociales, debido a que muchos afirman que esto fue una tiradera directa para los esposos, los intérpretes de Dime Cómo Quieres, pues con frases como "robado se va lo que robado viene", se cree que lanza indirectas mu directas contra Ángela. 'La Joaqui', amiga de Cazzu ha negado esto de manera rotunda.

Pero, mientras que la rapera se encuentra festejando que ya supera los cuatro millones de reproducciones, y su amiga la defiende a capara y espada, una mujer llamada Nadir Jalil, hace unas horas se presentó al canal e YouTube de Javier Ceriani, para asegurar que Cazzu en el 2014 tuvo un amorío con su esposo, mientras ella estaba embarazada: "Ayer me despierto y escucho el nuevo tema de ella y me ha gustado mucho la verdad y me ha recordado lo que he vivido en el 2014 cuando ella andaba con mi marido yo estaba embarazada de mi segunda hija y me entero de que andaba con Juli, ella se llama Juli".

Según la mujer, Julieta Cazzuchelli, fue tan "descarada" que le enviaba mensajes de como se lo pasaba de maravilla con su esposo, del que no reveló el nombre, afirmando que incluso ella se humilló al ponerse en contacto con la ex del creador de Adiós Amor, y Cazzu solo se burlaba de su situación: "Yo estaba embarazada y encima yo me he humillado porque le he mandado mensajes a ella y donde ella me reconoce que había estado toda la noche en el cerro San Javier con él, los dos solos".

Finalmente, la mujer misteriosa recalcó que ella sufrió tanto que no quería ni comer, y terminó siendo hospitalizada porque se estaba dejando vencer: "Bueno, ella ha vivido mucho tiempo acá en Tucumán y teníamos amigos en común y la verdad que yo he hablado con ella, ella sabe que yo no estoy mintiendo, he sufrido un montón porque una vez he terminado internada porque no quería comer porque era una engañada con ella". La intérprete de Nena Trampa no se ha pronunciado al respecto, pero en redes ya la acaban.

¡Vaya hipocresía! Critica a Ángela y resulta que ella hizo lo mismo".

Todo tiene dos versiones, no seamos rápidos para juzgar".

Eso es cosa de los Aguilar".

Cazzu siempre ha sido una joyita, busquen bien y les sale toda su historia".

Fuente: Tribuna del Yaqui