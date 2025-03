Enfermo y sin trabajo: Actor de Televisa es sometido a delicada cirugía tras accidente

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un reconocido actor de Televisa, quien en los últimos años ha tenido dificultades para encontrar trabajo, dejó en shock a sus seguidores y a los miembros de la prensa debido a que confirmó que fue sometido a una delicada cirugía en la espalda. Se trata del también bailarín Manuel Landeta, quien tuvo que ser sometido a esta intervención debido a las complicaciones que sufre a raíz de una caída que tuvo en el pasado.

El histrión mexicano recientemente fue captado por diversos medios de comunicación llegando a una función de La Casita de los Horrores, obra de la que sería padrino. Al ser interceptado por los reporteros y cuestionado sobre qué proyectos tiene en puerta, el padre de Imanol compartió que por el momento estaba descansando tras entrar al quirófano: "No, porque estoy operado de la columna, todo bien, alineación y balanceo".

Y cuando le preguntaron qué lo había llevado al hospital, el actor de novelas como Rubí, Teresa, Destilando Amor, Fuego en la sangre y Mi marido tiene familia dijo: "¿Cómo que la edad?... tuve un accidente en el 91, cuando estábamos en Cats, me caí y entonces ahí me lastimé la columna y eso lo he venido arrastrando", explicó. Asimismo, Landeta compartió que su cirugía había ocurrido hace apenas 2 semanas:

Camino 10 kilómetros diarios pero estoy cuidando muchísimo ahorita el postoperatorio, afortunadamente estuve en las manos de un gran neurocirujano".

El actor Manuel Landeta fue sometido a delicada cirugía de espalda

Al respecto de qué indicaciones o prohibiciones le hicieron sus médicos, Landeta dijo que está evitando: "Una posición muy privada, montar a caballo, los palenques". Cambiando de tema, el histrión confesó con gran sentido del humor porque decidió no formar parte de la serie de Solo para mujeres: "No, yo no estuve, decliné la invitación, ya no quería estar vinculado, tengo muchos problemas maritales con eso de ser sex symbol".

Asimismo, un reportero le dijo a Manuel que un actor de su talla debería estar en pantalla y él respondió: "Dicelo a los productores por favor... ". No obstante, se dijo abierto a volver a Televisa: "Estoy dónde debo de estar, tengo lo que debo tener, si eventualmente tengo que regresar a la pantalla chica será maravilloso, mientras tanto sigo haciendo algunas cosas". Finalmente, el actor arremetió contra Mariana Botas y Sandra Itzel por los comentarios que hicieron contra Imanol:

Que Mariana hable así de mi hijo, no lo acepto... Yo le dije a mi hijo 'aguas, no hay infierno más poderoso que una mujer que no haya tenido lo que quería".

Fuente: Tribuna