La sacaron del clóset: Tras retiro de Televisa, exactriz de TV Azteca da inesperada noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz mexicana, quien hace 7 años se retiró de la señal de Televisa y que además trabajó más de una década en TV Azteca, sorprendió a todos sus seguidores debido a que reapareció recientemente ante las cámaras y abordó diversos temas, como su posible regreso a las novelas. Se trata de la guapísima Silvia Navarro, quien en 2018 se despidió del Canal de Las Estrellas con el melodrama Caer en tentación.

Recientemente, la originaria de Guanajuato apareció en un evento público en la CDMX y como era de esperarse, los reporteros la abordaron para preguntarle si planeaba volver a actuar en la pantalla chica mexicana, luego de que sus últimos proyectos fueran para Telemundo: "Burbuja de protección, que todo pase y sea pronto", dijo Silvia ante el cuestionamiento. Asimismo, habló del posible motivo por el que no ha concretado su regreso a las novelas:

Pues que suceda, supongo que como en todos los trabajos 'tal vez no era para mí'".

Además, la protagonista de las novelas Cuando seas mía y La duda fue cuestionada sobre si podría estar vetada por los productores: "No, que yo sepa". Luego, le recordaron el éxito que tuvo su última novela en Televisa: "Me encantó, ojalá podamos hacer algo padre pronto". Navarro también opinó sobre el regreso a la actuación de personalidades como Yadhira Carrillo y Daniela Castro: "La amo, las amo, me encantan, wow".

Antes y después de Silvia Navarro

Y al saber que Fernando Colunga también estaba de regreso en Las Estrellas, Silvia opinó: "Qué bien, qué bien, muy bien Fernando", no obstante, no quiso hablar de la vida personal del actor. Asimismo, la actriz compartió cuál es su secreto para mantenerse tan guapa a sus 46 años: "Muy bien la buena ondez, me cae bien". Entrando a temas personales, Navarro habló de la fama amorosa que se ha hecho, pues ha sido relacionada con compañeros artistas y una vez hasta la sacaron del clóset afirmando que estaba enamorada de una mujer.

Yo nunca bromeo... a mí me encanta que me relacionen con tantos, me encanta, ¡qué exitazo tengo!".

La también actriz de doblaje además envió su apoyo a su amigo y compañero Sergio Basáñez, quien ha decidido emprender vendiendo caldo de huesos: "Estuvimos en un taller juntos hace poco". Y aunque no ha probado este producto, Silvia dijo estar dispuesta a hacerlo: "No, pero me lo comería feliz, es más 'Sergio, ¿dónde está mi caldo?'".

Fuente: Tribuna