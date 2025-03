Madre de Gala Montes arremete contra Poncho de Nigris por ataques: "Mugrosos tus hijos"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La señora Crista Montes, conocida como la madre de Gala Montes, recientemente empleó sus redes sociales para dejar en claro que nadie se mete con ella, por lo que no tuvo piedad alguna al arremeter en contra de Poncho de Nigris, poco después de que este la atacara llamándola "mugrosa", por lo que la madre de la actriz de Televisa, en venganza, señaló que le fuera a decir "mugrosos tus hijos".

La semana pasada, Crista se reunió con el enemigo público número uno de la actriz de Vivir de Amor de los últimos meses, después de que este se burlara de su apariencia física, de su salud mental y hasta señalara que su madre no la quiso más que para explotarla, dentro de La Casa de los Famosos México. Pese a que Crista al inicio defendió a su hija y ofendió a Adrián por también atacarla, ahora, su pensamiento cambió y lo llama "un caballero".

Como era de esperarse, muchos tenían una opinión al respecto, y el exparticipante de Guerreros 2020 no se quiso quedar callado, y mediante su cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter, se fue en contra de la señora Montes, afirmando que hacerle eso a un hijo es de alguien sin corazón: "Lo que hizo la mamá de gala montes en dar la entrevista es lo peor que le puede hacer un padre o madre a un hijo. Es el dolor más grande en el corazón, es algo que no tiene vuelta atrás, la señora mugrosa se pesto a eso por mierda y por dinero. Eso no se le hace a un hijo".

Espero que conmigo no le juegue a esas mmdas que yo no soy Gala ni Arath. Conmigo se te aparece el diablo. Ni se te ocurra jugar con eso, sobre aviso no hay engaño. Y me conoces bien y ahí rebasas la delgada línea. Mamás o papás así de muy lejos. Si se vale alejarte de tus padres si son tóxicos y dañan a tu familia. Y los que opinan lo contrario es porque no han vivido algo así", agregó.

Finalmente, el creador de temas como Autogol y Put... ¿O Qué?, señaló que para él, el que Crista hiciera esto, fue como preferir salvarse uno mismo de una situación, aunque eso signifique que su propio hijo muera en el proceso, juzgándola muy severamente: "Por último, que tus padres se unan a tus enemigos, es como si les preguntaran si te tendrías que morir escogerías entre tú y tu hijo y preferirías que se muera tu hijo, porque después de eso se muere tu madre o padre en vida. Vendes tu alma al mal".

Ante esto, la madre de la actriz de El Señor de los Cielos, durante una historia en su cuenta de Instagram, se fue en contra de Poncho y le pidió que a ella no le faltara al respeto, que no le tenía miedo, y si quería llamar mugroso a alguien que mejor sea a sus hijos, no ha ella: "A mi no me faltes al respeto, puedes opinar lo que quieras, yo no me meto contigo. Pero, mugrosos tus hijos. Yo no te tengo miedo chamaquito cagu... Refiérete así a tu familia, a mi háblame de usted, que yo a ti no te conozco".

Fuente: Tribuna del Yaqui