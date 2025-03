"Qué perra": Ninel Conde se indigna con Wendy Guevara por no responder su saludo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Se encendieron las redes sociales después de que aparentemente Wendy Guevara y Ninel Conde tuvieran un enfrentamiento, pues la influencer que participó en 'La Casa de los Famosos México' decidió no acceder a una solicitud de fotografía por parte del 'Bombón Asesino', algo que podría ser una respuesta de Guevara ya que hace algún tiempo comentó que le pidió una foto y ella solamente la ignoró.

En un episodio del reconocido podcast 'Karime Kooler', conducido por Karime Pindter, empresaria, conductora y locutora con más de cinco millones de seguidores, Wendy contó a detalle todo lo que pasó con Conde: “Le pedí una foto y me dijo que no. Me sentí mal porque no era nadie todavía. No tenía para vestirme bien, y eso me hizo sentir menos”. Además, añadió eso la hizo quedarse con una sensación de rechazo por parte de la cantante.

Ahora, se hizo viral un video donde se observa a la intérprete de Alma Rey en la serie televisiva 'Rebelde', pidiéndole una fotografía a la amiga de Paola Suárez, quien la mira con una gesto de desagrado y después pide que la saquen, así que como respuesta la mujer de 48 años dice: Qué perra, que mala onda, es que así se vuelven”, algo que no pasó desapercibido por los internautas, quienes al comienzo pensaron que era la venganza de la celebridad de internet.

Algunas de las reacciones en redes sociales son:

Se vio que estaba armado

Pues bueno, para que vea que todo lo que se hace se regresa, como dicen por ahí las estrellas se apagan algún día, pero hay otra que brilla más.

Gracias por darle de su propio veneno, se lo merecía

se lo merecía Ésa es una recreación, porque este fin de semana a las dos estuvieron trabajando juntas en Los Ángeles California y aprovecharon para hacer el video

El video donde ambas famosas bromean se hizo rápidamente viral

Sin embargo, otros más de inmediato se dieron cuenta de la verdad, que simplemente era una broma entre ambas figuras del espectáculo, lo que les resultó divertido, porque lo podría continuar siendo una experiencia dolorosa la convirtió en algo cómico. A su vez, ciertos usuarios explicaron que las artistas estuvieron trabajando en Los Ángeles y que por eso se reencontraron, aunque hasta el momento de la elaboración de esta nota no se tienen grandes detalles.

Fuente: Tribuna