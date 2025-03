¡Sí la golpeó! Madre de Gala Montes le confiesa a Adrián Marcelo cómo sus hijas la atacaron

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la noche de este domingo 23 de marzo se estrenó la polémica y esperada entrevista que la señora Crista Montes accedió a dar a Adrián Marcelo pese a toda la controversia que el influencer protagonizó con su hija Gala Montes en la reciente temporada de La Casa de los Famosos México. Una de las partes que más ha llamado la atención de la plática es cuando la madre de la actriz relata la vez que fue agredida por sus dos hijas.

Sí, por primera vez la exmánager de la intérprete de temas como Tacara contó con detalles el episodio de violencia que vivió a manos de sus propias herederas. Como se sabe, hace casi 1 año Gala expuso que la relación con su madre estaba atravesando por un difícil momento debido a que descubrió que la señora Crista se había gastado todo el dinero que ella ganó siendo actriz infantil, por lo que consideró que la mujer que le dio la vida solo la estaba explotando.

Luego de ello vinieron una guerra de declaraciones entre madre e hija y aunque parecía haber una luz al final del camino para que se reconciliaran, la semana pasada la señora accedió a platicar con Adrián, quien el año pasado agredió y humilló a Gala en televisión nacional. Platicando con el influencer regiomontano, 'Sargento Matute' expuso que el momento más traumático de su vida fue cuando sus dos hijas se unieron para agredirla.

Yo estaba comiendo un plato de cereal, y Gala se enojó porque no había un ‘buffet’ como ella quería. Cuando me pidió comida, le dije que comiera cereal como yo; ante eso, ella se paró enfrente de mí de manera desafiante y aventó mi plato de cereal", inició el relato.

La relación entre Gala Montes y su mamá está rota

Crista aseguró que ella no se quedó de brazos cruzados y al notar la actitud agresiva de Gala, decidió pararse para darle una bofetada, por lo que la joven respondió igual de violenta e incluso acusó a su hija mayor de apoyarla: "Le di una cachetada, pero ella me la regresó. De hecho, fue por su hermana y entre las dos me golpearon. Beba me agarró mientras Gala me golpeaba", contó la señora a Adrián Marcelo.

Al borde del llanto, la señora Crista aseguró que ese momento ha sido el más doloroso de toda su existencia y expuso que jamás se hubiera imaginado un momento así con su madre: "Yo no me puedo imaginar golpeando a mi mamá, y mucho menos que mi hermana me ayude a pegarle", dijo con lágrimas en los ojos. Hasta la publicación de esta nota, Gala no ha respondido a las declaraciones de su madre, pero se espera que lo haga pronto.

Fuente: Tribuna