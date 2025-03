"Tiene el corazón podrido": Linet Puente hunde a Pedro Ferriz por comentarios contra Bisogno

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa presentadora Linet Puente saltó en defensa de su compañero Daniel Bisogno pues decidió responder de forma contundente a Pedro Ferriz Hijar, quien lanzó fuertes insultos en contra del 'Muñeco' tras confirmarse su fallecimiento. Durante su paso por una alfombra, la integrante del programa Ventaneando expuso que Pedro es una persona que tiene el corazón "podrido".

Como se sabe, el conferencista confesó que deseaba que Daniel se quemara en el infierno una vez que supo que estaba muerto. Recordando estas palabras, Puente dijo: "Cuando un corazón está podrido, podrido está... cuando tú le deseas el mal a alguien, habla peor de ti que de la otra persona, alguien te puede hacer lo que sea, pero desearle la muerte, que esté en el infierno, me parece terrible, lamentable".

En ese sentido, la comunicadora le envió un mensaje a Pedro: "Ni siquiera vale la pena hablar de este hombre... no le puedes desear el mal a alguien que ya pasó a otro plano, entonces que Dios lo bendiga". Asimismo, Linet fue cuestionada sobre qué pensaba de que Raquel Bigorra mencionara que conoce muchos secretos de Bisogno que nunca revelará: "Yo la verdad es que creo que hay cosas que ya quedaron en el pasado, espero que ella esté bien, el silencio es lo mejor".

Por otra parte, Linet también habló sobre cómo se siente el equipo de Ventaneando ahora que ya se cumplió 1 mes sin la presencia física de Daniel: "Obviamente el tiempo va curándolo todo, definitivamente es alguien que sigue clavado en nuestros corazones, hizo reír tanto que cada ves que nos acordamos de él, son puras risas". Asimismo, la periodista de TV Azteca resaltó la nostalgia que causa recordarlo:

Ya empieza a transformarse ese dolor en risas, en un recuerdo bonito, en la nostalgia, lo extrañamos muchísimos", dijo Puente.

Finalmente, la conductora mexicana desmintió los rumores que apuntan a que la producción de Ventaneando esté lucrando con la imagen de Michaela Bisogno, la única hija que dejó Daniel: "No, no, a ver no va cada ocho días, y Michaela creció, nació en el foro de Ventaneando, lo que hacemos con Michaela todos los años... no inventemos, es una niña que creció ahí, es una niña que está acostumbrada al medio".

