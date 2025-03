Confirma infidelidad: Exconductor de 'Hoy' responde a Polo Morín por hablar de su romance

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido galán de melodramas, Polo Morín, recientemente realizó una entrevista en la que habló de su vida privada, en la cual confirmara infidelidad de Lambda García, señalando que fue uno de los momentos más complicados y dolorosos de su vida, porque necesito ayuda de un psicólogo para sanar. El exconductor de Hoy, brindó otra entrevista en la que le responde por hablar de su romance y hacer esta confesión

Después de dos años de romance, los dos galanes de Televisa terminaron su romance, a causa de una infidelidad por parte de Lambda, y ahora, en una entrevista con Roberto Carlo, Polo se sinceró y confesó que entró en una profunda depresión en la que lo tuvieron que llevar al psicólogo y más porque se martirizaba porque fue por alguien más: "Cuando corté con él, me llevó la fregada. Me puse muy mal, me deprimí muchísimo. Le hablé a mi mamá como niño chiquito de 'mami'. Le dije: 'Por favor, vente conmigo porque no estoy pudiendo, ya no quiero estar en esta vida'".

Ante estas declaraciones, el actor de Cielo Rojo mencionó que no podía hablar del proceso de Morín para superar su separación, más que es evidente que él también la pasó mal, porque en una ruptura se sufre y todos necesitan de ayuda para pasar ese mal momento: "Yo no te puedo decir, porque yo no estuve ahí. En una ruptura pues obvio todos tenemos tristeza, todos necesitamos ayuda, todos necesitamos a nuestras mamás y todos necesitamos ayuda psicológica, entonces, si la pasó mal, yo también la pase mal".

El porque nunca ha hablado de su separación o su romance, el exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy declaró que las personas que tuvieron que saber que pasaba lo supieron y en quien se refugió eran en quienes confiaba para hablar del tema y nada más: "No lo anduve gritando ni mucho menos, la gente que tenía que saberlo lo supo, pero también es de humanos y si la pasó mal, que tristeza, pero ahorita me da mucho gusto que esté tan contento y esté con su pareja muy feliz".

Finalmente, el exparticipante de Top Chef VIP, declaró que él aún se habla y manda mensajes con Polo de vez en cuando y le desea que siga siendo muy feliz con su pareja actual y en su trabajo, señalando una vez más que en una ruptura nadie la pasa bien: "Al final de cuentas, nos mensajeamos, nos llevamos bien, y si lo quiso contar me da mucha risa, porque sí, todos lo pasamos mal, ¿quién en una ruptura la pasa bien?".

