Disney: 'Blancanieves' se convierte en un gran fracaso en taquilla, según expertos

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Después de las numerosas controversias en las que se ha visto envuelta la nueva película de Disney, al fin se estrenó 'Blancanieves' en todos los cines el pasado 21 de marzo de 2025. Sin embargo, las críticas no solo han estado basadas en el físico de su protagonista, también ha sido catalogada como muy mala actriz Gal Gadot, quien interpreta a la Reina Malvada, puesto que los usuarios de las redes sociales dicen que no expresa absolutamente nada.

A su vez, la crítica profesional tampoco ha sido generosa con la cinta, pues sus reseñas han llevado a un 45% de aprobación en el sitio Rotten Tomatoes. A pesar de todo sí piensan que Rachel Zegler es lo mejor, aunque su actuación no logra salvar la película escrita por los hermanos Grimm en 1812, así como también considerado el primer largometraje que creó la empresa dueña del icónico Mickey Mouse.

Aseguran internautas que la actuación Gal Gadot es muy mala

"Esta nueva Blancanieves representa una era en la que Disney se está quedando sin fuerza. Aunque lejos de ser un desastre, es otro remake de acción real de Disney que parece existir solo para intentar revivir una propiedad intelectual de décadas de antigüedad", comentó Victoria Luxford a través de Rotten Tomatoes, sitio web que reúne reseñas de películas y series de televisión, y que ofrece una calificación a cada una.

Sin embargo, su desempeño en taquilla ha sido decepcionante. En su primer fin de semana, la película alcanzó una recaudación global de 87 millones de dólares, cifra que se queda muy lejos de las expectativas iniciales y de los 263 millones que 'El Rey León' consiguió en su debut en 2019. Este resultado ha generado dudas sobre la rentabilidad de las adaptaciones de los clásicos animados de Disney.

Estas han sido las cinco películas más exitosas de la compañía en los últimos años:

1. Avengers: Endgame (2019) - 2,797 millones de dólares.

2. Avatar: The Way of Water (2022) - 2,320 millones.

3. Star Wars: El despertar de la Fuerza (2015) - 2,068 millones.

4. Avengers: Infinity War (2018) - 2,048 millones.

5. El Rey León (2019) - 1,656 millones.

Por otra parte, en México, la película sumó 3.5 millones de dólares en su estreno. Aunque lideró la taquilla nacional, la cifra está lejos de otros remakes de Disney que han logrado un mejor desempeño en el país. Asimismo, se ha reportado que las salas de cine luce semivacías y hay personas de la audiencia que culpan Zegler. Sin embargo, hasta el momento de la elaboración de esta nota la intérprete de Lucy Gray Baird en 'Los juegos del hambre' no ha salido a dar declaraciones.

Fuente: Tribuna