Donaron sus órganos: Andrea Legarreta sufre trágica muerte por accidente; dan dura confesión

Ciudad de México.- Desgraciadamente, Andrea Legarreta en medio de su tan doloroso luto por el deceso de su madre, volvió a vestir de luto a Televisa, debido a que sufrió la trágica muerte, de su amado ahijado, Mateo, debido a un pequeño descuido que generó el fatal accidente de motocross. La prima de la actriz y conductora, Valentina Martínez, en una entrevista dio una dura confesión sobre sus últimos deseos y el porque donaron sus órganos.

Con tan solo 14 años de edad, el amado ahijado de la presentadora del programa Hoy, perdió la vida después de varios días internado en un hospital de Texas, intubado y en coma. Los reportes que se dieron sobre esta tragedia en la familia de Legarreta, que apenas se recuperaba del deceso de Isabel Martínez, madre de Andrea, fue que el menor tuvo un accidente mientras practicaba motocross, que le ocasionó una grave lesión cerebral y con múltiples hemorragias cerebrales, por lo que al final tuvo muerte cerebral.

Ahora, a un año del trágico suceso, ocurrido un 22 de marzo del 2024, la madre del joven y prima de la actriz Qué Vivan Los Niños, brindó una entrevista al programa Mamita Bonita Con Tenis, en la que confesó que ella habló sobre la muerte con Mateo y su otro hijo, donde mencionó que querían que donaran sus órganos en caso de fallecer: "Homero y yo, teníamos esta apertura de la muerte con nuestros hijos. Yo estuve muy cerca de la muerte, porque la mayor parte de mi acompañamiento, los chiquitos trascendían y a Mateo y Gerónimo les tocaba vivir esa parte".

Valentina mencionó que el primo de Mía y Nina Rubín, le respondió que el también quería ser incinerado, que lo tuvieran en un lugar bonito y de poderse, que se donaran sus órganos, mencionando que jamás pensaron que iban a tener que pensar en esa conversación tan rápido: "Cuando yo les comentó esto, el único que me contesta es Mateo y me dice 'yo quiero lo mismo que tú, que me incineren y si mis órganos funcionan yo se los regalo', y ahí quedó la plática".

Finalmente, la prima de la actriz de Los Monólogos de la Vag..., declaró que ella cree que al donar los órganos de su hijo, cumplieron su última voluntad, aclarando que ella, su esposo y su hijo menor, estuvieron de acuerdo con que se hiciera este procedimiento: "A m cabeza vino esa plática, yo me adelanté un poco, y antes de hablarlo con Homero, me salí con una enfermera y le dije 'Yo quiero que mi hijo done sus órganos'. Homero y yo estábamos en la misma página. Creo que era voluntad de Mateo".

Fuente: Tribuna del Yaqui