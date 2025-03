Exhiben en 'Ventaneando' a Cazzu por meterse con hombre casado: "Hizo lo mismo que Ángela"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la semana pasada la trapera argentina Cazzu hizo estallar las redes sociales al estrenar su nueva canción Con Otra, que fue tomada como una aclara indirecta para Ángela Aguilar, quien fue señalada de meterse en su relación con Christian Nodal. Y es que en la letra de este tema, Julieta Emilia Cazzuchelli envía un mensaje a otra mujer para asegurarle que su pareja le hará lo mismo que a ella: Engañarla.

Tras volverse un hit viral de inmediato, en redes una mujer argentina identificada como Nadir Jalil aseguró que Cazzu no tenía porqué quejarse de lo que vivió con la hija de Pepe Aguilar, pues la acusó de haber sido amante de su esposo y padre de sus hijos. En ese sentido, este lunes 24 de marzo el equipo del programa Ventaneando transmitió una entrevista exclusiva con Nadir, donde les contó a detalle lo que pasó con 'La Nena Trampa'.

Pedrito, te tengo que platicar de eso, hay una joven en Argentina que acusa directamente a Cazzu de haber tenido un amorío con su esposo cuando ella estaba embarazada", dijo Pati Chapoy antes de mostrar la entrevista.

"El 2014 ha sido el peor año de mi vida, en cuestiones así de sentimientos, de pareja, el peor embarazo que he tenido", inició el relato de Jalil. Desde Tucumán, Argentina, la mujer relató cómo fue que descubrió el engaño de su aún marido y la intérprete de Mucha Data: "Cuando me entero que él me engañaba con, en ese tiempo la conocíamos como Julieta, cantante de cumbias... ella le había pedido el número a él, a mi marido".

Acto seguido, la argentina exhibió a Cazzu por haber pasado una noche a solas con el padre de sus hijos: "Me enteré que ellos dos estaban juntos al cerro San Xavier de Tucumán, un lugar donde van las parejas de noche... yo me he humillado muchas veces, una vez le llegué a pedir que yo creo mucho en la familia y ella me respondió que era verdad, que se habían ido juntos al cerro", relató.

Presuntamente, la misma trapera admitió la situación pero le aseguró a Nadir que nunca pasó algo entre ellas: "Ella me decía 'no te preocupés que él fue muy respetuoso conmigo', habían estado casi la noche ahí, ha sido mi peor embarazo". Además, afirmó que Cazzu no podría negar la situación: "Ella no lo va a negar, ella sabe lo que me ha hecho, yo he llorado como ella ha llorado con lo que le ha hecho Ángela, lo juro por mis hijos que no miento", declaró.

Finalmente, Jalil lamentó que la joven Aguilar sea tan criticada por algo que Cazzu ya habría hecho en el pasado: "Acá en Argentina le dan con un palo a Ángela Aguilar, pero ella ha hecho lo mismo, me lo hizo a mí... para señalar tanto a una persona como Cazzu señaló a Ángela tiene que tener un pasado muy limpio".

Ya en el foro de Ventaneando, Pat Chapoy le explicó a Pedro Sola la situación: "Era una relación estable y lo que explica es que estando embarazada de su segundo hijo, Cazzu entró a la relación". Por su parte, Ricardo Manjarrez se negó a creer en la versión que dio la desconocida mujer: "Eso dice ella, sabrá si es verdad".

