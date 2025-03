"Hijo de tu pelona": Madre de Gala Montes confronta a Adrián Marcelo; él le pide perdón

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Las cosas en la entrevista que brindó Crista Montes, la polémica y muy juzgada madre de Gala Montes, se pusieron un poco tensas cuando confrontó a Adrián Marcelo, afirmando que sí lo llamó "hijo de tu pelona" y hasta peor, porque vio como ofendía a su hija y a ella dentro de La Casa de los Famosos México. Pero, todo dio un giro inesperado e hicieron las paces al haberle pedido perdón y señalar él no cree todo lo que dijo.

Dado a que antes de entrar al reality de Televisa, la reconocida actriz de Vivir de Amor, acusó a su madre de quedarse con todo su dinero y de maltratarla a lo largo de su vida, el presentador de Multimedios siempre le decía que le "falta mamá" y agradecía a su madre por "no ser una explotadora infantil", haciendo referencia a que Crista sí lo era. Durante con su entrevista con la señora, este detalle inevitablemente salió en la conversación.

Pero, las tensiones que se generaron en el podcast, Un Porro Con, que en este caso fue Crista, y que se podría haber desatacado en una pelea, todo se controló cuando Adrián le pidió una disculpa a la madre de la intérprete de Takara, señalando que no puede hablar más que por él, pero que también la pide por todos los involucrados: "Le debo una disculpa por lo que le hemos hecho pasar, aunque no puedo hablar a nombre de su hija, pero por lo que la hemos hecho pasar su hija y yo, y los involucrados en toda esta tormenta que se ha hecho".

El integrante de Hermanos de Leche, aseguró que él lamenta todo e sufrimiento que le pudo infringir con sus palabras, señalando que al sentirse tan atacado y en una situación tan hostil sin una salida, dijo cosas con intención de herir, aunque realmente no piensa todo lo que dijo sobre ella, como que explotó a la intérprete de El Patrón: "Me arrepiento de haber causado dolor. Cuando nos vemos amenazados en una situación hostil tendemos a desconectarnos y que van con la intención de herir, de hacer daño. Hay personas que somos viscerales. Siendo sincero, sí le dije esas palabras a su hija, pero no considero que lo sea".

Finalmente, Adrián mencionó que a ver la respuesta tan respetuosa y sincera que ella le dio a su equipo para hacer posible esta entrevista, él pudo ver porque Gala tuvo papeles tan importantes en novelas como El Señor de los Cielos, La Mexicana y El Güero: "Bastó ver la carta que usted nos mandó como contrapropuesta, el profesionalismo, la forma en la que se conduce, me queda claro lo que le aportó a la vida de su hija". Crista aceptó sus disculpas y aseguró que él tenía razón.

Fuente: Tribuna del Yaqui