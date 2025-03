La ahorcaron: Tras varios divorcios, actriz de Televisa impacta al revelar que fue violentada

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa estrella de las telenovelas, quien inició su carrera en TV Azteca y que ha realizado sus últimos proyectos en Televisa, dejó con la boca abierta a todos sus seguidores y fans debido a que en una reciente entrevista acabó por revelar que fue víctima de violencia con un ex. Se trata de la actriz y cantante Ninel Conde, quien compartió la fuerte experiencia que vivió años atrás cuando una expareja la golpeaba y atormentaba psicológicamente.

Durante la charla Rompe el miedo y triunfa, de la mexicana Adriana Gallardo, la llamada 'Bombón Asesino' recordó algunas malas experiencias que tuvo en el terreno sentimental exponiendo la violencia que sufrió hace tiempo: "Yo viví violencia física, a mí me pegaban, a mí me golpeaban y yo nunca lo había dicho y es algo que lo estoy diciendo ahora acá contigo, yo viví violencia física, me ahorcaban, me arrancaban la ropa, me quemaron una biblia enfrente de mí, fue algo muy traumático", relató Conde.

Ninel Conde recordó que fue violentada por una expareja

Y debido a que nunca lo había mencionado públicamente con estos detalles, la intérprete de los melodramas Rebelde, Fuego en la Sangre y En tierras salvajes manifestó sentirse arrepentida de haberlo permitido: "Se los cuento porque ahora me arrepiento de haberme aguantado tanto tiempo, pensando que esa persona iba a cambiar, porque después de que venía un episodio de violencia, venía las lágrimas, venía el arrepentimiento, el perdóname, las rodillas, me voy a matar si no me perdonas. Un hombre que te levanta la mano una vez, lo va a volver a hacer", afirmó.

Aunque no quiso compartir la identidad de la persona que la agredió física y emocionalmente, Ninel sí dijo las razones por las que le costó tanto romper el círculo: "El hombre tóxico contamina, la mujer tóxica contamina a la pareja, eso es una cosa que se contagia, y no te das cuenta, y estás en un círculo vicioso y no puedes salir, yo me tardé cuatro años en salir de ahí, [no salía] porque estaba enferma de codependencia".

Finalmente, Ninel Conde contó que fue gracias a un buen hombre que pudo darse cuenta de que tenía una pareja destructiva a su lado, y se libró de él. "En una de esas 400 veces que terminaba, llegó esta persona, me empezó a hacer sentir como una reina, me trataba divino, y yo decía: '¿qué es esto?, esto está padre', yo no sabía que se sentía tan padre, entonces ya fue cuando ya no volví, pero, pues, no estaba yo sana emocionalmente, y tampoco fue lo correcto, pero en su momento me sirvió para salir de esta cosa tan terrible", concluyó.

Actualmente, Ninel está casada con José Ángel González Cedeno desde el 16 de noviembre de 2023 y la boda se celebró en Miami. Según algunos medios, él es un empresario venezolano, 17 años menor que la famosa, y se conocieron a principios de 2023. Sobre la expareja que la habría golpeado ha surgido el nombre de Giovanni Medina, ya que años atrás la actriz lo denunció por violencia de género.

Fuente: Tribuna