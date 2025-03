¡La corrieron por vieja! Lolita Ayala estremece al recordar su cruel despido de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En días recientes la periodista Lolita Ayala reapareció ante las cámaras a una década de su retiro de Televisa, ya que ofreció una entrevista exclusiva a la conductora Romina Sacre para recordar el cruel despido que sufrió en la empresa en la que trabajó durante varias décadas. Frente a las cámaras del podcast Sensibles&Chingonas, la conductora relató que la corrieron del Canal de Las Estrellas por viejo.

La ahora influencer, que trabajó durante 46 años en las filas de San Ángel, sorprendió a tus seguidores al ventilar que la despidieron de la televisora de los Azcárraga porque la consideraban vieja y buscaban refrescar la imagen de Noticieros Televisa: "Yo sabía que venían cambios. Nunca me imaginé que el motivo por el que me quitarían fuera que había rostros más jóvenes, no bonitas. No me esperaba ese pretexto para decirme adiós", confesó.

Asimismo, Ayala puntualizó que ella no le vio sentido a que la despidieran por esta causa, pues afirma que su público estaba acostumbrada a verla a ella en pantalla: "¿Para qué caras nuevas? si ya estaban acostumbrados a mí. ¿Qué tiene que sea una cara vieja?". Como se recordará, en aquel momento Lolita fue reemplazada por Karla Iberia Sánchez, mientras que Joaquín López-Dóriga también perdió su lugar en el noticiero nocturno, dando paso a Denise Maerker.

En ese sentido, Ayala expuso que Emilio Azcárraga no fue quien tomó la decisión de sacarla de Noticieros Televisa y los usuarios han llegado a la conclusión de que la despidió Alejandro Benítez o Pepe Bastón: "Fue su segundo que hace lo que quiere y que no voy a decir su nombre, pero me cayó gordo", contó la periodista de 73 años.

No obstante, la comunicadora aseguró que haber sido despedida del Canal de Las Estrellas fue lo mejor que le pudo pasar, ya que por fin tuvo tiempo para descansar y hacer las cosas que más le gustaban: "Tuve que apechugar y fui la mujer más feliz del mundo porque después de estar amarrada a una empresa, tenerme que levantar todos los días, bañarme, peinarme, pintarme... en fin, era una odisea, cuando vi que ya iba a descansar dije 'ay qué alegría, qué paz'".

Además de que los usuarios de redes aplaudieron a Lolita por exponer el injusto despido que sufrió en Televisa luego de 46 años de trabajo, los internautas también aprovecharon para hablar sobre la nueva apariencia física de la comunicadora. Y es que Ayala ha enfrentado varias secuelas desde su accidente en un helicóptero y otros problemas de salud.

