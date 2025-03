Mariana Ochoa no llora, factura: Igual que Shakira, lanzará tema de pleito con Ari Borovoy

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La querida cantante y actriz, Mariana Ochoa, se reencontró con los medios de comunicación luego de las polémicas declaraciones de Ari Borovoy, y de haberse llevado a cabo el último concierto de los 90s Pop Tour en la Ciudad de México, show en el que cuatro de sus excompañeros de OV7 tuvieron participación. La también conductora al parecer seguirá el ejemplo de Shakira y va a facturar, en vez de llorar, con su pelea en vez de llorar.

Ante la pregunta de los reporteros sobre el evento en que Borovoy, M’Balia, Erika Zaba y Kalimba se presentaron por separado y sin entonar los éxitos de su famosa agrupación, la también presentadora de televisión dijo no tener detalles del espectáculo en cuestión, pero reveló que está por lanzar un tema que hará alusión a la controversia que protagoniza con Ari: "No tengo ni idea, ahora sí que yo estuve grabando hasta altas horas de la noche el video, terminamos ya anoche".

No tengo ni idea, me imagino que les ha venido muy bien porque el noventa es un gran concepto, ¿no? Y hay muchos compañeros de OV7 que quiero y todo. Este..., pues no tengo ni idea", expresó Ochoa.

Cuando surgieron las dudas sobre el motivo por el que no se interpretaron los temas de la famosa banda en el mencionado show, la expresentadora de Sale el Sol expresó: "No tengo ni idea, ahora sí que no soy la productora del show, discúlpenme". No obstante, los periodistas no quisieron quedarse con la duda con respecto a si Ari ya no quiso brindar más declaraciones de sus diferencias por algún temor, por lo que Ochoa solo dijo: "No tengo ni idea, ahora sí les debo las respuestas porque no las tengo, una disculpa".

En este sentido, la intérprete de Te Quiero Tanto, aclaró que no existe algún proceso legal, que ella o alguien más haya impuesto sobre Borovoy, que le impida al también productor hablar del tema, que ha estado generando una gran cantidad de polémicas alrededor de todos los involucrados desde hace un par de meses: "No hay demanda, no, tampoco, tampoco tiene que ver nada con eso, no, no, no".

Por último, en otro encuentro con la prensa, la estrella mexicana reafirmó que esta historia la narrará en un tema musical: "Digo que, entre más habla, más me empodera, porque el día de hoy las mujeres no nos callan, peleamos por nuestros derechos, peleamos por nuestras cosas y lo voy a decir cantando, como Shakira, sí, sí le voy a dedicar una canción". Hasta el momento, Ari ha mantenido el silencio sobre ese tema.

