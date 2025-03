Actor que interpreta a Dewey no volverá a la popular serie 'Malcolm el de en Medio'

Comparta este artículo

Estados Unidos.- La popular serie televisiva 'Malcolm el de en Medio', que se estrenó el 9 de enero de 2000, regresa para alegrar las vidas de todos aquellos que la han extrañado, aunque recién se confirmó que no todo el elenco original estará presente, puesto que Erik Per Sullivan, quien interpreta al suspicaz Dewey, ahora se encuentra lejos de los medios de comunicación, tanto así que incluso no ha estado presente en ninguna de las reuniones del elenco.

¿Cuáles son los actores que sí regresan?

Frankie Muniz (Malcolm)

(Malcolm) Bryan Cranston (Hal)

(Hal) Jane Kaczmarek (Lois)

(Lois) Christopher Masterson (Francis)

Justin Berfield (Reese)

Por su parte, de acuerdo a información proporcionada por la revista Variety, ahora el actor encargado de darle vida será Caleb Ellsworth-Clark y saldrá en la nueva temporada que podrá verse en la plataforma Disney+. Entre algunas de las producciones más conocidas donde ha trabajado el famoso están 'Cazador del Silencio', 'Espiral, el juego del miedo continúa' y también 'El callejón de las almas perdidas',

Caleb Ellsworth-Clark será el nuevo Dewey

Un repaso a la historia de Malcolm el de en medio

En muchos lugares del mundo, inclusive en México, la serie estadounidense se convirtió en un enorme fenómeno gracias a su humor ácido y la dinámica caótica pero entrañable de la familia Wilkerson. Por otra parte, fue creada por Linwood Boomer y debido a la enorme audiencia se extendió por siete temporadas y 151 episodios, consolidándose como una de las producciones más memorables de su época.

La trama giraba en torno a Malcolm Wilkerson, un adolescente con una inteligencia sobresaliente que intentaba sobrevivir al caos de su familia: sus estrictos, pero peculiares padres, Lois y Hal, y sus hermanos Reese, Dewey y Jamie. Con un estilo innovador en el que Malcolm rompía la cuarta pared, la serie exploraba de manera hilarante los desafíos de la adolescencia en un entorno poco convencional.

