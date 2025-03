¿Aitana es su hija favorita? Eugenio Derbez hace petición: No quiere pleitos por su herencia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El afamado actor mexicano, Eugenio Derbez, decidió poner fin a los rumores sobre tener un supuesto hijo preferido y hasta ventiló públicamente que ya tiene elaborado su testamento, pues desea que no haya ningún pleito por la herencia cuando él trascienda. La polémica por esta situación surgió desde hace un par de semanas, cuando Vadhir Derbez se declaró como el hijo consentido del también comediante y productor.

El joven cantante afirmó ser el preferido de Eugenio, por encima de sus hermanos Aislinn, José Eduardo y Aitana, todos con diferente mamá. En su reciente encuentro con la prensa, el creador de programas como La Familia P.Luche confesó que lo dicho por Vadhir no es real y expuso que no tiene preferencias por ninguno de sus herederos: "Los tres los adoro, los tres los quiero, los tres son muy diferentes, tienen sus cosas cada uno, pero no hay, no hay favoritos", señaló el famoso de 63 años.

Y es que además de Vadhir, también se mencionaba que el famoso tenía más afinidad por Aitana, su hija menor. Posteriormente, Eugenio señaló que considera que no habrá complicaciones en cuanto a su herencia, pues además de ya tener todo en orden, considera que sus descendientes mantienen una excelente relación y no se suscitarán diferencias cuando él trascienda:

Sí (ya lo hice), yo creo que dejarle problemas a los que se quedan es una irresponsabilidad de parte de los que nos vamos, y aparte, creo que hemos sido una familia que a pesar de que somos muy disfuncionales, nos llevamos mejor que muchas familias. Y que cuando me muera yo, no sea un tema la herencia, Dios quiera", manifestó.

Eugenio Derbez no quiere pleitos por su herencia

Por otra parte, el originario de la CDMX negó que haya rechazado colaborar con su voz en la quinta entrega de la película Shrek, aunque aclaró que tiene una condición especial para aceptar volver a este proyecto. "Me gustaría meterle mano al libreto, si me lo autorizan, si no me lo autorizan les avisaré y entonces no lo hago", reveló Derbez, luego de que Alfonso Obregón expusiera que ni él, Eugenio o Dulce Guerrero estarían participando en esta cinta.

Finalmente, Eugenio Derbez desveló que continúa sufriendo los estragos de los incendios que se suscitaron en Los Ángeles a inicios de este 2025. "Desgraciadamente, las aseguradoras están rebasadas, en la oficina, tanto mi oficina, como la casa de mi socio fueron pérdida total, teníamos una cantidad de material desarrollado, pósteres, recuerdos, memorabilia de la compañía, cosas que ya no vamos a recuperar", expuso al respecto.

Eugenio Derbez puso una condición para ser 'Burro' en 'Shrek 5'

Fuente: Tribuna